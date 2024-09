“Luciano, me lo mandi a Napoli?” | Conte chiama Spalletti: raccomandato il nuovo crack della Nazionale

Conte chiama Spalletti e si fa mandare a Napoli il nuovo crack dell’Italia. In azzurro, un top di assoluto livello. Colpo di De Laurentiis.

Tanto inaspettata quanto bella, la vittoria in rimonta conquistata a Parigi dall’Italia di Luciano Spalletti ai danni della Francia di Didier Deschamps ha riportato un po’ di calore ed entusiasmo attorno alla Nazionale dopo il pessimo Europeo disputato in Germania lo scorso giugno.

Un’affermazione straordinaria, quella ottenuta venerdì sera dagli Azzurri contro i cugini transalpini, attesa da ben 16 anni. Era infatti dal 17 giugno 2008, data della terza e ultima giornata della fase a gironi di Euro 2008, che la nazionale italiana non sconfiggeva quella francese.

In quell’occasione furono le reti di Andrea Pirlo e Daniele De Rossi a garantire il successo al gruppo di Roberto Donadoni che, fermato da Olanda (sconfitta per 3-0) e Romania (pareggio per 1-1) nelle prime due giornate della fase a gruppi, guadagnò l’accesso ai quarti di finale della manifestazione proprio grazie alla vittoria contro la squadra al tempo guidata da Raymond Domenech.

Vittoria, quella di 16 anni fa, in seguito alla quale, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, l’Italia rimediò, prima di tornare al successo venerdì sera, ben tre disfatte consecutive contro i galletti, perdendo 1-2 a Parma il 14 novembre 2012, 1-3 a Bari l’1 settembre 2016 e 3-1 a Nizza l’1 giugno 2018.

Francia-Italia 1-3, 70 anni fa l’ultima affermazione esterna degli Azzurri

Tornata al successo contro la Francia a distanza di 16 anni dall’ultima vittoria, conquistata, come detto, durante Euro 2008, l’Italia continua a godersi meritatamente il trionfo per 1-3 ottenuto in rimonta venerdì sera sugli uomini di Didier Deschamps grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Un’affermazione, quella azzurra sui rivali d’oltralpe, frutto della grande forza di volontà del gruppo di Luciano Spalletti, capace, dopo l’iniziale svantaggio, di riattaccare subito la spina e mettere in cassaforte un successo che, considerando solo le gare giocate tra le due nazionali sul suolo francese, agli Azzurri mancava dall’1-3 dell’11 aprile 1954.

Ricci brilla con l’Italia: il Napoli di Conte bussa alla porta del Torino

Lanciato titolare e lasciato in campo fino alla fine della sfida vinta 1-3 contro la Francia venerdì scorso, Samuele Ricci, alla sua terza presenza con la maglia dell’Italia, ha stupito tutti giocando una gara straordinaria con la tranquillità e l’esperienza che di solito contraddistinguono i veterani. Una prova superlativa, quella offerta dal centrocampista del Torino al cospetto di campioni come Mbappé, Griezmann e Kanté, che ha ovviamente fatto (ri)balzare il suo nome agli onori della cronaca.

Molte società straniere hanno iniziato ad annotarsi il suo nome e quelle italiane, tra cui il Napoli di Antonio Conte, sono già pronte a bussare alle porte del Torino per strapparlo al presidente Cairo. La base di partenza per togliere il granata di dosso al classe 2001 è di 35 milioni di euro. Cifra, questa, che i partenopei hanno già investito poche settimane fa per portare Buongiorno dall’ombra della Mole a quella del Vesuvio. Vedremo se De Laurentiis riuscirà a regalare al suo allenatore anche il talentuoso 23enne toscano.