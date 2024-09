Inzaghi dice BASTA: non merita più la sua fiducia | Fuori per sempre dalla lista della prima squadra

Il tecnico nerazzurro, sempre più leader dello spogliatoio, ha fatto una scelta netta per quel che riguarda un calciatore della sua rosa.

Come da pronostico, anche in questa nuova stagione, l’Inter è partita alla grandissima ed ha annientato Lecce e Atalanta, a suon di gol, dopo il pareggio, abbastanza casuale, arrivato alla prima giornata di campionato contro il Genoa. I favori del pronostico sono tutti dalla parte nerazzurra e Simone Inzaghi non vuole lasciare assolutamente nulla al caso.

Al termine di un calciomercato sicuramente sottotono, soprattutto rispetto alle dirette concorrenti, l’Inter sembra comunque la squadra più forte e quella nettamente indiziata per portare a casa lo Scudetto. I nerazzurri, infatti, hanno confermato gran parte della rosa che ha stravinto il Campionato pochi mesi fa.

Non solo, però. Simone Inzaghi, infatti, potrà contare anche su alternative ancora più pronte e forti, visto l’arrivo ad Appiano Gentile di gente come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Anche in porta, poi, la società interista ha voluto pensare al futuro ed ha acquistato il portiere ex Genoa, Josep Martinez, pagato 15.5 milioni di euro.

L’obiettivo di Inzaghi, ad inizio mercato, era quello di avere praticamente due squadre a disposizione ed un undici, chiamiamolo di riserva, che fosse forte quasi quanto quello dei titolari. La società, pur tra cambi di proprietà e limitazioni finanziari, ha accontentato il tecnico piacentino che ora dovrà gestire al meglio la rosa che ha a disposizione.

Mercato, Correa ancora in uscita

Sono pochi i calciatori che sfuggono alla logica del titolare e della prima alternativa in casa Inter. Per ogni titolare, infatti, c’è anche la rispettiva riserva, e viceversa. L’unico reparto che non segue questa regola è quello d’attacco dove, dietro ai titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, e a Mehdi Taremi, sono presenti Marko Arnautovic e Joaquin Correa.

Entrambi potevano essere ceduti in questa estate di calciomercato, ma alla fine sono rimasti ad Appiano Gentile. Per l’argentino, in realtà, c’è ancora l’opzione Panathinaikos, con il mercato greco che chiuderà la settimana prossima. I nerazzurri sono pronti a cedere Correa anche se Simone Inzaghi aveva dichiarato di voler avere a disposizione cinque attaccanti.

Inter, Correa fuori dalla lista Champions

Nonostante questa sua volontà, però, alla fine El Tucu non è stato inserito nella lista UEFA diramata dall’allenatore piacentino solo pochi giorni fa. Una decisione un po’ a sorpresa che però sottolinea, ancora una volta, come Correa sia ormai un calciatore fuori dal progetto tecnico della squadra Campione d’Italia.

Oltre all’argentino, poi, Inzaghi ha deciso di tenere fuori dalla lista anche Palacios, giovane difensore arrivato pochi giorni fa a Milano dopo un’estenuante trattativa. Figura invece tra in calciatori inseriti e che potranno giocare in Champions League, Buchanan, nonostante l’infortunio che lo dovrebbe tenere lontano dai campi di gioco almeno fino a dicembre.