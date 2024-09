Guardiola-De Laurentiis: Pep ha detto sì | A gennaio arriva il nuovo Iniesta: in prestito al Napoli

Potrebbe ricevere ancora rinforzi per la propria squadra il tecnico leccese che punta ad un grande talento per gennaio.

Dopo un’estate un po’ complicata, in cui a margine dei primi due impegni ufficiali stagionali sono arrivate le classiche parole utili a spronare la società sul mercato, Antonio Conte ha ricevuto quello che voleva ed ora si ritrova a lavorare con una rosa molto simile a quella desiderata fin da subito.

C’è voluto un po’ di tempo in più, anche a causa della cessione di Osimhen che non si è mai sbloccata ed ha sicuramente rallentato i piani societari, ma alla fine i calciatori richiesti sul mercato da Antonio Conte sono arrivati e vanno a comporre una rosa che sembra poter ambire ai primi tre posti in campionato.

Romelu Lukaku, soprattutto, ma anche David Neres, Billy Gimour e Scott McCtominay, rappresentano sicuramente quattro acquisti di altissimi livello che vanno ad aumentare la qualità della rosa allenata da Antonio Conte a dismisura e gli permettono di avere ampie garanzie a livello tattico e tecnico.

Inoltre, dopo la pesante sconfitta per 3-0 di Verona, la squadra ha reagito al meglio e, nonostante un gioco che lascia ancora a desiderare, ha conquistato sei punti su sei disponibili ed è stata capace di battere il Bologna per 3-0 ed il Parma, in rimonta, per 2-1, facilitata anche dall’espulsione del portiere dei ducali.

Conte e la richiesta a Pep

Ora, spetterà al tecnico leccese fare il possibile per rendere la squadra competitiva ad alti livelli e vedremo se lo potrà essere già per la vittoria del campionato o, semplicemente, per una qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che per la società resta il minimo indispensabile.

Ma, siccome il mercato non è mai terminato, si comincia a parlare già di un possibile arrivo per il prossimo gennaio. Un acquisto che aumenterebbe ancora di più il tasso tecnico e qualitativo della squadra e che Conte potrebbe chiedere direttamente al collega Pep Guardiola, come una sorta di favore personale.

McAtee, il Napoli lo sogna in prestito per gennaio

Parliamo del centrocampista James McAtee, classe 2002, cresciuto nel vivaio del Manchester City ed ora tornato a casa dopo i due anni di prestito allo Sheffield United. Il ragazzo ha avuto diverse richieste in estate, ma può vantare la fiducia di Guardiola e quindi alla fine è rimasto ai Citizens. Ha già giocato da titolare la Community Shield, ma ovviamente la concorrenza resta altissima.

Se il suo minutaggio sarà basso, da qui a gennaio, lo stesso McAtee potrebbe chiedere di essere ceduto, magari per sei mesi e ancora una volta in prestito. A quel punto potrebbe spuntare l’interesse del Napoli che cerca sempre calciatori di qualità per il suo centrocampo. Il classe 2002 può giocare in una mediana a due o a tre ed è un calciatore già di sicuro affidamento.