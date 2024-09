Ennesima spesa nel supermercato di fiducia | Sostituito Bennacer con l’esubero degli “amici”: subito titolare

L’infortunio di Bennacer costringe il Milan a tornare sul mercato. Furlani prende il sostituto dell’algerino dagli “amici”. Titolare subito.

In attesa di riaccogliere tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali, il Milan di Paulo Fonseca continua a lavorare sui campi di Milanello per farsi trovare pronto all’imminente match interno di campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Appuntamento, quello contro la formazione lagunara in programma a San Siro sabato alle 20.45, al quale i rossoneri giungono con l’obbligo di portare a casa i primi tre punti della stagione sfumati, non senza colpe, nei primi tre incontri disputati contro Torino, Parma e e Lazio.

Battere il neopromosso gruppo arancioneroverde è infatti questione di vitale importanza per il Diavolo che, messosi definitivamente alle spalle il caso Theo-Leao, punta a risalire la classifica che lo vede attualmente fermo in 14esima posizione con due punti, a meno cinque dalla vetta occupata attualmente da Inter, Juventus, Torino e Udinese. Incappare in un altro passo falso, per giunta contro una squadra sulla carta nettamente inferiore, è scenario che il gruppo meneghino non può assolutamente permettersi.

Con il Liverpool prossimo a sbarcare a Milano per la prima giornata della fase campionato di Champions League (martedì 17 settembre alle 21.00) e il derby contro l’Inter all’orizzonte (domenica 22 settembre alle 20.45), Maignan e compagni saranno chiamati, come detto, a un’inversione di marcia immediata e decisa dalla quale, senza esagerare, potrebbe anche passare il futuro di Fonseca all’ombra della Madonnina.

Milan, infortunio Bennacer: l’algerino resterà fuori tra i due e i tre mesi

Pronto a un tour de force non indifferente che lo vedrà in campo ben sei volte tra Serie A e Champions League nelle prossime due settimane, il Milan di Gerry Cardinale deve purtroppo fare i conti con il recente, nonché grave infortunio occorso in nazionale a Ismael Bennacer.

Convocato dalla sua Algeria per le gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro Guinea Equatoriale e Liberia, il classe ’97 ha infatti riportato una lesione di terzo grado al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori per molto tempo. Stando a quanto venuto a galla nelle ultime ore l’ex Empoli potrebbe restare fermo tra i due e i tre mesi. Gli esami medici ai quali il giocatore verrà sottoposto a breve daranno contezza dell’entità del suo infortunio.

Furlani vola in Inghilterra per sostituire Bennacer: nel mirino un esubero del Chelsea

Messo in conto il lungo stop di Bennacer, che potrebbe lasciare Milano nel prossimo mercato di gennaio (previo recupero ovviamente), l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, è pronto a volare in Inghilterra per chiedere al Chelsea quello che è già stato etichettato come perfetto sostituto dell’algerino.

Stando infatti a quanto riportato recentemente dagli spagnoli di Relevo, il club rossonero sarebbe pronto a chiedere al club di Todd Boehly, dal quale lo scorso anno ha acquistato Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista classe 2003, Carney Chukwuemeka il quale, fuori dai piani di Enzo Maresca, a Milano troverebbe sicuramente più spazio di quello finora ottenuto a Stamford Bridge.

Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già fatto comprendere di apprezzare l’idea di vestire la maglia del Diavolo che, forte del rapporto di “amicizia” col club londinese, punta a chiudere l’operazione quanto prima.