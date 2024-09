Cairo, altro che pace coi tifosi: dovranno dire arrivederci anche a lui | Squadra decimata a settembre

Il Presidente del Torino continua ad essere contestato dai suoi tifosi dopo le cessioni illustri di quest’estate.

Non è stata di certo un’estate facile quella vissuta dal Torino, soprattutto sul fronte rapporti tra tifoseria e società che continuano ad essere tesi. Negli ultimi anni sono state diverse le contestazioni dei supporter granata indirizzate al Presidente Urbano Cairo, accusato di non avere ambizioni per la propria squadra.

E, così, la cessione di Buongiorno, che per 40 milioni di euro è passato al Napoli nel corso dello scorso luglio, è stata una nuova occasione per ribadire la disistima verso Cairo e la società tutta. Dopo un ottimo inizio di campionato, poi, è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con Bellanova che è passato all’Atalanta per circa 20 milioni di euro.

Una cessione che nessuno si aspettava più e che ha fatto ancora più male perché è arrivata a stagione già cominciata. La tifoseria ha ribadito la rabbia verso una gestione societaria ritenuta mediocre ed ha nuovamente puntato il dito contro il Presidente che, oltre a cedere i migliori, non investe nemmeno per la metà le cifre guadagnate.

Lo stesso nuovo allenatore Paolo Vanoli si è detto sconcertato della cessione di Bellanova che di certo non era prevista e gli ha lasciato un forte amaro in bocca. Il direttore sportivo Vagnati, però, oltre ad avere avuto la bravura, almeno secondo quello che per ora sta dicendo il campo, di scegliere il tecnico ex Venezia per la panchina, continua anche a sbagliare pochi acquisti.

Rivelazione Torino, sette punti in tre partite

Il Torino, così, è stata una delle rivelazioni di questo inizio di campionato e, con sette punti nelle prime tre partite, si trova addirittura momentaneamente in testa alla classifica insieme a Inter, Juventus e Udinese. Una posizione che assume ancora più valore se si pensa che due di queste prime tre partite sono state giocate contro il Milan a San Siro e contro l’Atalanta.

Solo un gol di Okafor al 95′, inoltre, ha impedito ed impedisce al Torino di essere momentaneamente in testa alla classifica di Serie A in solitaria ed a punteggio pieno. I granata, comunque, nonostante le cessioni illustri e la contestazione della tifoseria, sembrano essere una squadra ben costruita e che potrebbe togliersi diverse soddisfazioni.

Mercato, allarme Ilkhan. Infortunio in allenamento

In questi giorni prima del rientro al calcio giocato ed al ritorno della Serie A, in casa Torino potrebbe arrivare la cessione di un calciatore che non sembra rientrare ancora nei piani di Vanoli. Si tratta del giovane centrocampista Ilkhan che, dopo i prestiti alla Sampdoria e all’Istanbul Basaksehir, potrebbe tornare ancora una volta tornare in Turchia.

Il mercato turco, d’altronde, chiude il prossimo 13 settembre e ci sono ancora alcuni giorni di tempo per perfezionare la partenza in prestito secco del ventenne talento che è nato proprio in Turchia. Nel frattempo, però, è arrivata una botta in allenamento che potrebbe far saltare tutto. Ora, bisognerà soltanto capire l’entità dell’infortunio e sperare che sia lieve.