Incredibile Acerbi: Inzaghi glielo ha appena comunicato | Rischia addirittura la tribuna

Novità in casa nerazzurra, soprattutto in difesa dove le alternative scalpitano e potrebbero presto togliere il posto ad alcuni grandi vecchi.

Negli ultimi mesi della scorsa stagione, nonostante uno Scudetto stravinto e delle prestazioni che continuavano ad essere di altissimo livello, Francesco Acerbi ha senza dubbio vissuto dei momenti non facilissimi e che potevano distruggerlo psicologicamente.

Prima la vicenda con Juan Jesus e le accuse di razzismo che ne hanno minato credibilità, presente e futuro prossimo. Una volta rientrata quella querelle, con la Lega Serie A che ha deciso di non punirlo e l’Inter che ha preso senza riflessione alcuna le sue difese, è arrivata la batosta dell’infortunio di giugno che lo ha costretto a saltare Euro 2024.

Anche a causa del suo infortunio, poi, la Nazionale e Luciano Spalletti hanno dovuto rinunciare al modulo con la difesa a tre ed hanno rispolverato, con pessimi risultati, quella a quattro. L’importanza di Acerbi si è capita soltanto in un secondo momento ed i rimpianti continuano ad essere tanti.

Lui, però, ha cercato di smaltire il più in fretta possibile l’infortunio e, dopo il ritiro estivo, si è presentato alla nuova stagione con la solita grinta e caparbietà. Titolare in tutte le prime uscite stagionali e la solita dimostrazione di forza, leadership e carisma che non appartiene a tutti i calciatori presenti in Serie A o all’Inter.

Inter, Acerbi resta fondamentale (almeno per ora)

Eppure, in pochi nell’estate 2022 avrebbero scommesso un solo centesimo di euro sull’importanza capitale che avrebbe assunto Acerbi all’interno dello spogliatoio e della rosa nerazzurra. L’ex Lazio non era un acquisto che i tifosi dell’Inter avevano accolto di buon grado e in molti lo accusavano di aver fatto vincere lo Scudetto al Milan, proprio contro la Beneamata, pochi mesi prima.

Anche la stessa età avanzata non era ben vista dai tifosi interisti. Acerbi, però, ha fatto parlare il campo, ha scalzato De Vrij di una titolarità che durava da anni e ha conquistato la fiducia incondizionata di tutto l’ambiente, arrivando addirittura a giocare una finale di Champions League perfetta in marcatura su Erling Haaland.

Inter, scalpitano Bisseck e Palacios

Dopo due stagioni in nerazzurro, però, si ripropone la questione relativa alla carta d’identità. Quest’estate l’Inter non ha preso un sostituto o un’alternativa vera e propria ad Acerbi e De Vrij, ma sa che ben presto dovrà farlo. Intanto è arrivato Palacios e spinge per avere sempre più spazio anche Yann Bisseck. Entrambi potranno trovare parecchio minutaggio in questa stagione.

La concorrenza per Acerbi, quindi, si fa sempre più importante e la titolarità non può essere considerata una certezza, soprattutto in questa stagione appena cominciata. Bisseck e Palacios, intanto, da martedì alla ripresa degli allenamenti si uniranno al gruppo e cominceranno a fornire ad Inzaghi delle indicazioni importanti.