Incidente Leclerc, l’inquietante dettaglio: dal video in pochi ci hanno fatto caso | Tamponamento fantasma

Dopo la storica vittoria nel Gran Premio di Monza, il pilota francese è stato protagonista di uno spiacevole episodio.

Dalla pista di Formula Uno alla strada il passo dovrebbe essere breve, anzi potrebbe tranquillamente essere considerata una formalità per chi è abituato a prendere le curve sopra ai 300Km/h con una monoposto con cui non ti puoi concedere il minimo errore.

Nel caso di Charles Leclerc, però, sembra essere stata proprio l’attenzione alla guida il fattore che ha portato al piccolo inconveniente avvenuto nelle scorse ore. Una leggera disattenzione che, però, ha già fatto il giro del web ed è ovviamente diventata virale sui social.

E, nonostante ti chiami Charles Leclerc, sei uno dei piloti più famosi, conosciuti e bravi al Mondo ed hai da poco trionfato a Monza, nel Gran Premio che ogni pilota sogna di vincere, le critiche arrivano e ti colpiscono comunque, nell’era in cui tutto diventa estremamente di dominio pubblico.

Il trionfo di domenica a Monza è comunque ancora negli occhi di ogni appassionato di Formula Uno e fa sognare i tifosi della Ferrari che sanno quanto sarà difficile vincere già in questa stagione ma, allo stesso tempo, pensano già a quando tra qualche mese a guidare le monoposto di Maranello ci saranno lo stesso Leclerc e Lewis Hamilton, uno dei più grandi piloti di sempre.

Incidente Leclerc, il video

Torniamo però ai giorni nostri. Parlavamo di un video che è diventato virale in brevissimo tempo sui social. TikTok e X, soprattutto, lo hanno mostrato al Mondo nelle scorse ore ed ora è di dominio pubblico. Le immagini mostrano un tamponamento di Leclerc, alla guida di una Ferrari, anche se non da corsa, nei confronti di un SUV.

Sembra assurdo, ma è la realtà. Il tutto è andato in scena a casa del Predestinato, a Montecarlo, sulle strade del Principato di Monaco. L’asfalto in realtà non è banale, ma è lo stesso che Leclerc conosce molto bene e che lo vede protagonista ad ogni Gp. di Montecarlo. Questa volta, però, come detto, era alla guida della sua Ferrari Purosangue.

Un día ganas en Monza, al otro chocas la purosangre en Mónaco. Bienvenido a la vida de Charles Leclerc pic.twitter.com/LzrQiLvQPZ — Leclerc Argento¹⁶ 🇦🇷 ⭐️🌟⭐️ (@LeclercArgento) September 6, 2024

Incidente Leclerc, le scuse del campione

L’impatto, in realtà, non è stato violento e più che un tamponamento, parliamo di una semplice botta che la Ferrari Purosangue di Charles ha dato al SUV che la precedeva. A far impressione, però, è la disattenzione del pilota ferrarista che sembra non guardare proprio la strada prima di andare a finire sull’altra vettura.

Il piccolo sinistro è avvenuto in una zona molto conosciuta, esattamente tra Mirabeu Haute e Mirabeu Bas, nel senso contrario a quello in cui di solito si corre il GP di Formula 1 in casa dello stesso Leclerc. Quest’ultimo, però, come si vede dal video, dopo essersi accorto di quanto successo, è apparso subito in imbarazzo per l’accaduto, alzando le mani dal volante in segno di scuse.