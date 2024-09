Il Chelsea si è sciolto: ennesimo affare col Milan dopo Pulisic | Altro regalo direzione Milano

I rossoneri hanno perfezionato diversi affari con i londinesi negli ultimi tempi ed i canali comunicativi sono sempre aperti.

Un rapporto molto cordiale e davvero proficuo che negli ultimi tempi ha visto il perfezionarsi di diversi affari sull’asse Milano-Londra. Milan e Chelsea continuano ad avere ottime relazioni ed i rossoneri hanno guardato sempre con attenzione i tanti elementi interessanti che negli ultimi anni sono diventati esuberi tra i calciatori londinesi.

Si cominciò con Fikayo Tomori che nel gennaio 2021 fu acquistato in prestito dal Milan e poi riscattato per circa 30 milioni di euro durante l’estate successiva. Estate, quella del 2021, che portò da Londra a Milano anche Olivier Giroud che arrivò per pochi milioni di euro e si rivelò, poi, uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi tempi tra quelli fatti dai rossoneri.

Al netto dell’arrivo di Tammy Abraham, preso durante le ultime ore della sessione estiva di calciomercato appena conclusa, che un giocatore del Chelsea lo è stato in passato, ma a Milanello è arrivato in prestito dalla Roma, è stata l’estate 2023 quella in cui si sono perfezionati il maggior numero di affari sull’asse Londra-Milano.

Circa 40 milioni di euro la spesa totale che è servita per l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic che al Chelsea ormai erano diventati di troppo. Ma, se il centrocampista inglese continua ad essere discontinuo e ad alternare prestazioni positive ad altre in cui è impalpabile, il vero colpo su questo asse il Milan lo ha fatto con l’arrivo del Capitano della Nazionale statunitense.

Milan-Chelsea, possibile un altro affare?

Gol e assist in doppia cifra nella passata stagione, mentre in questa, Pulisic, resta uno dei pochi a salvarsi nel disastroso avvio rossonero. Al pari di Giroud, quindi, l’esterno d’attacco statunitense può essere sicuramente considerato come il migliore acquisto fatto dal Milan negli ultimi tempi.

Milan e Chelsea, in realtà, sono tornati a parlarsi anche durante quest’ultima estate. Oggetto della discussione è stato Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 che è sempre piaciuto molto ai rossoneri ed è tornato d’attualità a giugno e durante gli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato appena andata in archivio.

Milan, Chukwuemeka può tornare di moda a gennaio

Il 21enne inglese era stato trattato dai rossoneri anche durante l’estate 2022, proprio quella in cui il Chelsea poi lo prelevò dall’Aston Villa per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline. Come tanti altri, però, anche Chukwuemeka non è riuscito ad imporsi in maglia blues ed ora è finito un po’ ai margini, con Enzo Maresca che ha fatto capire tranquillamente che per lui ci sarà poco spazio.

Nonostante questo, e a meno di offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare dalla Turchia nel quale il mercato chiude il prossimo 13 settembre, Carney è rimasto a Londra, ma potrebbe tornare di moda per gennaio. In quel caso il Milan, soprattutto se dovesse partite Bennacer, potrebbe tornare alla carica e magari acquistarlo in prestito per sei mesi.