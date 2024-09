Fu allenatore del Milan per una notte | Ora si è innamorato di Belahyane: eletto miglior talento della Serie A

Il giovane dell’Hellas Verona è stato osannato dall’ex allenatore del Milan, lo ritiene il migliore talento del campionato

Cambia l’allenatore, cambiano gli interpreti ma i risultati positivi continuano ad arrivare. L’Hellas Verona continua a stupire anche in questo inizio di campionato. L’esordio è stato da favola, con una sonora vittoria casalinga contro il Napoli di Antonio Conte che è rimasto spiazzato dalla velocità e dalla tenacia degli undici schierati da Zanetti. Contro la Juventus è arrivata una battuta d’arresto da considerare legittima dato lo spessore della rosa dei bianconeri.

Nella terza giornata sono arrivati altre tre punti sul difficile campo di Genoa. Gli uomini di Alberto Gilardino sono stati sorpresi da due ripartenze degli scaligeri che si sono portati in vantaggio nella ripresa e hanno chiuso il match nel finale.

E così la piazza continua a regalarsi soddisfazioni, grazie all’ottimo lavoro del direttore sportivo Sogliano che è capace di scovare talenti in giro per l’Europa e in Sud America, pronti a dimostrare il proprio talento senza alcun timore referenziale.

Conquistare un’altra salvezza è possibile e non avrebbe a questo punto niente di miracoloso. Risultati che sono frutto di intuizioni azzeccate e di una progettazione che consiste in plusvalenze e ricambi costanti.

L’elogio nei confronti di Belahyane, è uno dei talenti più puri della Serie A

Un ex giocatore dell’Hellas, Antonio Di Gennaro ha speso parole di stima nei confronti, in particolare, di un giocatore, Belahyane: “Rappresenta l’esempio del modo di operare che addotta l’Hellas, della filosofia societaria, della linea di Sean Sogliano“.

E ancora: “Un giovane che ha mostrato personalità, che ha avuto l’occasione per esprimersi e l’ha colta. Perché i mezzi ci sono per questi ragazzi, solo che i club che danno loro spazio sono pochi. E tra quelli che lo fanno, c’è il Verona”.

L’Hellas può salvarsi, l’allenatore ha idee chiare

Dopo l’ottimo lavoro svolto da Baroni, mister Paolo Zanetti sta proseguendo: “Ha saputo inserire le proprie convinzioni tattiche mantenendo la traccia del lavoro eccezionale fatto da Marco Baroni. Il nuovo allenatore ha avuto la capacità di intervenire dove serviva, di trasmettere la visione del gioco che ha al Verona“.

Il bilancio non può che essere positivo: “I risultati sono arrivati in maniera chiara. Qualcosa ti deve anche girare per il verso giusto, come sempre, ma l’Hellas ha disputato gare accorte e propositive. I risultati sono eloquenti. L’impronta è precisa e questo è un fattore da mettere in rilievo. Il gruppo è saldo, già c’è. E la sosta sarà utile“.