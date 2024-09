È la bestia nera di Allegri | Adesso la sua carriera è finita in malora: firma in Serie B

Contro Max Allegri ha disputato una partita da ricordare, dopo qualche anno la sua carriera è andata a scemare, ora riparte dalla B

Max Allegri ha scritto una pagina indelebile nella storia della Juventus. Doppia parentesi per il tecnico livornese sulla panchina dei bianconeri, con la prima nettamente migliore rispetto alla seconda. Ha ereditato la squadra che era tornata a vincere in Italia con il predecessore Antonio Conte e ha continuato a dominare il campionato.

Non si è limitato a confermarsi il club più forte nel nostro Paese ma ha guidato a due finali di Champions League in tre anni una Juventus che si è arresa solo di fronte al Barcellona e al Real Madrid.

Negli ultimi tre anni è tornato ad allenare alla Continassa ma si è trovato a gestire una situazione meno favorevole, con un ricambio generazionale e meno profili d’esperienza e di caratura internazionale.

Per questo motivo si è trovato costretto a lanciare diversi talenti del settore giovanile e si è dovuto accontentare di conquistare solo una Coppa Italia, prima di essere esonerato anche a causa di alcuni attriti mai sopiti, anzi acuiti, con la dirigenza.

Il debutto in A è stato contro Max Allegri, ora scende in B

Nel 2016 ha fatto il suo esordio in A con la maglia del Genoa proprio contro la Juventus e in quell’occasione i liguri ebbero la meglio dei bianconeri per 3 a 1. Davide Biraschi non è riuscito a confermarsi ad alti livelli ma ha trovato da poco una nuova squadra.

Riparte dalla B dopo la firma con il Frosinone. In conferenza stampa ha spiegato come mai ha accettato sin da subito con entusiasmo di trasferirsi in Ciociaria: “Ho parlato il col direttore, avevo un po’ di proposte ma da quell’incontro ho impiegato poco a decidere. Lo conosco, so come lavora lui e la società. Sono davvero contento della scelta che ho fatto, so quanto sia serio questo club”.

Biraschi è subito protagonista con la maglia del Frosinone

Ha trovato subito spazio in questo inizio di stagione: “Sono arrivato alla fine quindi non ho fatto una preparazione ottimale ma con l’esperienza si riescono a gestire i momenti difficili. Sai quando poter spingere e quando giocare d’astuzia. Avendo giocato tre gare mi sento di essere entrato in forma“.

Dopo la retrocessione scottante avvenuta nei minuti finali dello scorso campionato, il Frosinone è chiamato a tentare di nuovo il ritorno in A e Biraschi potrà dare un contributo importante.