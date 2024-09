Cugini di sangue: nuovo tradimento sul Naviglio | Marotta l’ha rifatto ancora: dal Milan all’Inter in 5 minuti

Dal Milan all’Inter in un batter d’occhio. Marotta piazza il colpo e porta in nerazzurro l’ormai ex rossonero. Nuovo tradimento sul Naviglio.

Al lavoro, seppur a ranghi ridotti viste le varie assenze dovute agli impegni delle nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi sui campi di Appiano Genitle in vista del match di campionato del prossimo fine settimana contro il Monza di Alessandro Nesta.

Gara, quella contro la formazione brianzola, alla quale i nerazzurri giungeranno con l’ovvio intento di portare a casa unl’altra vittoria, la terza consecutiva, dopo le due conquistate alla seconda e alla terza giornata contro Lecce e Atalanta.

Due affermazioni, quelle contro salentini e bergamaschi, arrivate dopo l’inaspettato pareggio per 2-2 del match d’esordio contro il Genoa, che aveva leggermente fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori, i quali avevano visto la squadra già in difficoltà nelle ultime tre amichevoli precampionato contro Pisa, Al-Ittihad e Chelsea, concluse con due pareggi per 1-1 contro toscani e inglesi e una sconfitta per 0-2 contro gli arabi.

Un rendimento non proprio positivo, questo, al quale ha fortunatamente fatto da contorno l’ottimo calciomercato in entrata concretizzato dalla dirigenza della Beneamata la quale, nel corso delle settimane, ha messo a segno ben sette operazioni rappresentate dai riscatti di Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic, rispettivamente da Sassuolo, Monza e Bologna, dagli ingaggi a zero di Taremi e Zielinski e dagli acquisti di Josep Martinez dal Genoa e Tomas Palacios dal Talleres.

Inter, Dumfries verso l’addio con o senza rinnovo: l’olandese piace all’Aston Villa

Legato all’Inter da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Denzel Dumfries potebbe salutare l’Inter al termine della stagione 2024-2025. Scivolato, almeno per ora, alle spalle di Darmian nelle scelte di Simone Inzaghi, il terzino olandese potrebbe infatti decidere di cambiare aria e accordarsi con un nuovo club già a partire dal prossimo mese di gennaio.

Sulle sue tracce ci sarebbero varie società di Premier League, con l’Aston Villa pronto a fare un serio tentativo per lui nei prossimi mesi. L’Inter, dal canto suo, pur considerando cedibile il classe ’96, gli avrebbe proposto il rinnovo di contratto per non correre il rischio di perderlo a zero la prossima estate. Un rinnovo di contratto, a quattro milioni netti di euro a stagione, che, qualora venisse accettato dall’ex Psv e dal suo entourage, garantirebbe al Biscione maggior potere in un’eventuale trattativa futura con qualche club che, se seriamente intenzionato ad acquistarlo, dovrà ovviamente pagare per portarlo via da Appiano Gentile.

Marotta, idea Dest se parte Dumfries: l’ex Milan nel mirino dell’Inter

Sbarcato al Milan nell’estate 2022, precisamente nell’ultimo giorno di mercato, Sergiño Dest non ha purtroppo lasciato grandi tracce dalle parti di Milanello. Utilizzato da Stefano Pioli in appena 14 occasioni tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, il terzino statunitense non ha praticamente mai avuto modo di entrare nel cuore dei tifosi rossoneri, i quali lo hanno visto andare via dopo appena una stagione.

Tornato al Barcellona, club dal quale il Diavolo lo aveva prelevato in prestito, il classe 2000 è stato successivamente ceduto, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, al Psv Eindhoven, club col quale la scorsa stagione si è rilanciato disputando complessivamente 37 partite condite da due gol. Attualmente fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato, che lo terrà fuori fino al gennaio 2025, Dest sarebbe recentemente finito nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta che, stando a quanto riferito da interlive.it, starebbe pensando a lui per sopperire all’eventuale partenza di Dumfries. Al momento è ovviamente presto per tracciare scenari, ma nel calcio, si sa, tutto può accadere da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà in futuro.