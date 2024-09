Tomori l’ha fatto fuori dal Milan, ora lo convocano in Nazionale | Addio al nuovo Maldini (per pochi spicci)

Prima convocazione ed esordio in Nazionale maggiore per un ex rossonero che ora potrà diventare un rimpianto assoluto.

Nel gennaio 2021 Paolo Maldini decise di prenderlo in prestito dal Chelsea e, dopo sei mesi ottimi in cui aiutò il Milan ad arrivare secondo in campionato e a centrate la qualificazione in Champions League a distanza di ben otto anni dall’ultima volta, i dirigenti rossoneri decisero di pagare il diritto di riscatto ai Blues e con circa 30 milioni di euro lo fecero diventare a tutti gli effetti un calciatore milanista.

Fikayo Tomori, poi, nonostante qualche infortunio di troppo che ne condizionò un po’ la continuità di prestazioni e rendimento, fu comunque fondamentale, in coppia con Kalulu, nella vittoria dello Scudetto nella stagione successiva, sfoderando, insieme al compagno di reparto, una seconda parte di stagione da urlo.

Da lì in poi, però, il difensore centrale inglese ha avuto un’involuzione assai preoccupante. Nelle ultime due stagioni, infatti, sono state davvero poche le sue prestazioni all’altezza o al livello del primo anno e mezzo milanista, così come sono continuati gli infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare diversi mesi di stagione.

Certo, la mancanza di equilibrio generale e una fase difensiva mai completamente all’altezza, non hanno di certo aiutato il rendimento del centrale inglese che soffre quando deve difendere troppo alto e su larghi tratti di campo. Lui, però, ci ha messo del suo con errori a volte troppo gravi e che denotano, troppo spesso, anche una mancanza di attenzione e concentrazione.

Milan, la scelta discutibile su Simic

Nonostante due stagioni molto deludenti, Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, ha deciso di puntare su di lui e non ha mai avuto dubbi sulla sua titolarità, questa volta al fianco del nuovo arrivato Pavlovic. Le prestazioni di Tomori, però, continuano ad essere non sufficienti e gli errori non accennano a diminuire.

Anche a causa della volontà di dirigenza e allenatore di continuare a puntare su Tomori, in estate il Milan ha dovuto prendere delle scelte in sede di calciomercato. Jan-Carlo Simic, per esempio, calciatore che si era ben disimpegnato nella Primavera rossonera, ma anche in prima squadra quando è stato chiamato in causa, è stato ceduto per appena tre milioni di euro all’Anderlecht.

Ex Milan, Simic esordisce in Nazionale maggiore

Una cifra molto bassa, viste soprattutto le potenzialità di crescita del ragazzo che potrebbe diventare un grande rimpianto per i tifosi del Milan. Simic è sicuramente un calciatore promettente e fa della forza fisica e della bravura negli anticipi i suoi punti di forza. La scelta di partire è stata anche e soprattutto sua, seguendo una volontà di giocare di più ed essere protagonista, cose che i rossoneri non potevano garantirgli.

Nel frattempo, però, l’ormai ex difensore milanista ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore serba e giovedì sera ha anche esordito nella sfida contro i campioni d’Europa in carica della Spagna. Simic è entrato nel secondo tempo ed ha disputato 45′ davvero ottimi, mostrando forza e personalità e facendo aumentare già i rimpianti rossoneri.