Marotta a sorpresa: annunciato “l’acquisto di settembre” | Non potevano rimanere indietro alla concorrenza

L’Inter completa la rosa, Marotta mette a disposizione di mister Inzaghi un giocatore che ha grande qualità e può aiutare i nerazzurri

L’Inter si prepara a un tour de force al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. La vittoria contro l’Atalanta ha portato entusiasmo a tutto l’ambiente, con una squadra che ha battuto con una prestazione sontuosa una diretta rivale, mostrando di saper giocare a memoria e di essere ancora la favorita per la conquista del campionato. A metà settembre due match nel giro di pochi giorni saranno importanti per il proseguo della stagione.

L’esordio in Champions League sarà una rivincita della finale di due anni fa. Impegno complicato in Inghilterra contro il Manchester City di Pep Guardiola, una prova di maturità per gli uomini di Inzaghi che hanno intenzione di giocarsela alla pari con la corazzata britannica.

Nel fine settimana grande attesa per il primo derby della nuova annata, dopo che i nerazzurri hanno vinto gli ultimi cinque. Il Milan è in difficoltà, soprattutto nel reparto arretrato, e l’Inter cercherà di approfittare delle sbavature della retroguardia rossonera per regalare un’altra gioia ai propri tifosi.

Esame di maturità per un club in costante crescita, chiamato alla riconferma in Italia e a migliorare il proprio rendimento europeo, con le carte in regola per arrivare in fondo in Champions.

Il rientro avverrà molto presto, Inzaghi e Marotta restano sorpresi

L’Inter potrà contare prima del previsto sull’apporto di Buchanan. L’esterno sta bruciando le tappe per il rientro dopo l’infortunio subito con la nazionale canadese durante la Copa America, con la frattura alla tibia che doveva tenerlo lontano dal campo per almeno quattro mesi.

Buchanan sta già lavorando a parte ad Appiano Gentile e, a sorpresa, il rientro in gruppo è previsto già per inizio ottobre, quando mister Inzaghi contava di averlo a disposizione prima di Natale.

Buchanan è di fatto un nuovo acquisto per l’Inter

I segnali erano arrivati dalla scelta dell’allenatore di inserirlo nella lista Champions per la prima fase a girone unico della competizione ma nessuno si aspettava che potesse tornare così presto.

Arrivato nello scorso mercato di gennaio per sette milioni di euro dal club belga del Bruges, Buchanan è sotto contratto con l’Inter fino a giugno 2028 con un ingaggio da un milione e mezzo di euro netti all’anno.