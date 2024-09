Fonseca non ha finito: epurato anche lui dopo Theo e Leao | Si siede comodamente in panchina

Ancora subbuglio in casa rossonera con l’allenatore portoghese che dovrà fare delle scelte forti in vista del rientro.

Le parole dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, a margine della presentazione ufficiale di Tammy Abraham, hanno cercato di gettare un po’ di acqua sul fuoco in casa Milan, ma non hanno di certo risolto una situazione che resta infuocata e che potrebbe diventare insostenibile da un momento all’altro.

Il gesto di Theo Hernandez e Rafael Leao, seppur sdrammatizzato e ridimensionato dagli stessi protagonisti della vicenda, da Fonseca e da Furlani, continua a far discutere ed è comunque segnale evidente che qualcosa in casa Milan non va, con un’ambiente che è già una polveriera ad inizio settembre.

I risultati che non arrivano, con i soli due punti conquistati in tre partite e i sei gol subiti (media di due a partita e peggior difesa del campionato insieme a Lecce e Atalanta), hanno posto l’accento su una squadra che, al netto di una rosa forte e competitiva, non ha trovato ancora il giusto assetto tattico e continua ad avere grandissimi problemi di equilibrio.

La società, dal canto suo, ha voluto difendere la scelta fatta e che è ricaduta su Paulo Fonseca ed ha ribadito tutta la fiducia che, per ora, ripone sull’allenatore portoghese. Rivoluzioni in panchina, quindi, non ne sono previste, ma ovviamente saranno le partite, il campo ed i risultati a parlare e a decidere.

Milan, Fonseca potrebbe fare ancora scelte forti

Dopo la sosta il Milan è atteso dall’inizio della Champions League, Liverpool e Bayer Leverkusen le prime avversarie, mente in campionato, dopo la sfida casalinga contro il Venezia, ci sarà l’Inter ed un derby che per i tifosi milanisti è diventato un vero e proprio incubo dopo le sei sconfitte di fila negli ultimi sei scontri diretti.

Il Milan, però, al rientro, sarà chiamato prima alla sfida di sabato 14 contro il Venezia a San Siro e non potrà più sbagliare. I tre punti saranno obbligatori e c’è molta curiosità attorno alle scelte di Paulo Fonseca che dovrà decidere se puntare su Leao e Theo Hernandez, dopo i fatti dell’Olimpico, o punirli ancora una volta con la panchina.

Milan, possibile panchina per Tomori

Dal punto di vista tecnico, inoltre, Fonseca potrebbe cambiare qualcosa e lasciare in panchina chi ha fatto molto male in questo inizio di stagione. Tra questi elementi non si può non citare Fikayo Tomori che, dopo un paio di stagioni complicate, continua a deludere e fare parecchi errori, soprattutto di concentrazione, in fase difensiva e di copertura.

Proprio l’inglese, quindi, potrebbe essere relegato in panchina da Fonseca che, a quel punto, dovrà decidere chi schierare al fianco di Pavlovic, sempre più leader della retroguardia. Sarà arrivato il momento di Matteo Gabbia, fin qui totalmente ignorato nelle scelte e nelle rotazioni dell’ex allenatore della Roma, o ritroverà un posto da titolare Thiaw che intanto ha smaltito l’infortunio rimediato qualche settimana fa?