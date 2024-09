Anche Giuntoli avrà il suo “Hermoso” sul gong | Esordisce già alla prossima: deciso il numero di maglia

Non solo la Roma ha ampliato la sua rosa anche dopo la conclusione del marcato. Anche la Juventus può contare su un rinforzo.

La sessione estiva di calciomercato, che ormai si è chiusa da poco più di una settimana, ha avuto quest’anno una sua coda che ha visto alcune società di Serie A essere impegnate in mercati ancora aperti anche durante le prime giornate di settembre.

E, così, si è trattato per alcune cessioni (Osimhen su tutti) in mercati di campionati ancora aperti, come quello turco, e si è attinto da quello degli svincolati, vista anche la lunga e interessante lista di calciatori che erano e sono rimasti senza squadra anche dopo lo scorso 30 agosto.

Attivissima da questo punto di vista lo è stata soprattutto la Roma che ha chiuso per due difensori di carisma, esperienza e caratura internazionale e li ha presi da svincolati. Si tratta dell’ex Atletico Madrid, Mario Hermoso, ancora 29enne e più volte accostato e vicino a Inter e Napoli durante i mesi scorsi, ma soprattutto di Mats Hummels, ex campione di tutto con le maglie della Nazionale tedesca, del Borussia Dortmund e del Bayern Monaco.

Due innesti di esperienza che permetteranno a Daniele De Rossi di sostituire il partente Chris Smalling, ma soprattutto di avere ampia scelta e diverse opzioni per quel che riguarda il suo reparto arretrato, soprattutto con la possibilità di giocare con tre difensori.

Dopo la sosta si vedrà la vera Juventus

Nell’ultima partita prima della sosta, del resto, De Rossi aveva già schierato il modulo con tre difensori e questo aveva permesso alla sua Roma di imporre il pareggio alla Juventus, ma soprattutto di rendere la squadra bianconera inoffensiva per quasi tutto il match.

Thiago Motta, dal canto suo, sa che la rosa con cui ha giocato e vinto due delle prime tre partite di campionato era incompleta e quasi del tutto priva dei nuovi acquisti arrivati durante la sessione estiva di calciomercato. Nelle prime tre giornate non era a disposizione nemmeno un giovanissimo di cui si parla un gran bene e che potrebbe già essere convocato per la prossima sfida ufficiale contro l’Empoli.

Juve, già tutti pazzi del giovane Adzic

Stiamo parlando di Vasilije Adzic, centrocampista/trequartista classe 2006 montenegrino, che la Juventus ha acquistato nei mesi scorsi, soffiandolo alla concorrenza di tanti club, Bologna su tutti. Il ragazzino farà da spola tra Juventus Next Gen. e prima squadra, ma l’impressione è che Thiago Motta lo abbia già apprezzato durante tutta l’estate e lo ritenga già pronto per esordire in Serie A.

Come Savona, Mbangula e tanti altri giovani che negli ultimi mesi hanno esordito nella prima squadra bianconera, quindi, Adzic si appresta ad essere il prossimo talento lanciato dall’ex allenatore del Bologna e c’è chi assicura già che il montenegrino abbia un futuro assicurato. Personalità, piedi educatissimi e talento cristallino sembrano essere le sue caratteristiche principali in attesa di vederlo all’opera.