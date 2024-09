Adesso è UFFICIALE: l’idolo della tifoseria si ritira | Ed è tutta colpa di Inzaghi: la ricostruzione

Ancora un annuncio da parte di un calciatore che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo in queste ultime settimane.

Una carriera da calciatore che lo ha fatto diventare un idolo assoluto di tantissimi ragazzini e tifosi e lo vedrà per sempre nella storia del nostro calcio. Filippo Inzaghi è stato sempre un esempio e lo è soprattutto per chi desidera arrivare ai propri obiettivi a tutti i costi, nonostante non sia nato con qualità sopra la media, ma conta in particolar modo sulla propria abnegazione, passione e impegno.

Superpippo ha scritto pagine indelebili del nostro calcio, della storia della Juventus e della Nazionale italiana, ma soprattutto le ha scritte con la maglia rossonera del Milan addosso. Due Champions League vinte da protagonista assoluto e tantissime reti all’attivo che lo hanno fatto diventare (lo è ancora oggi), l’idolo indiscusso della tifoseria milanista.

Proprio dal club rossonero, dopo una breve esperienza sulla panchina della Primavera del Milan, partì, nel 2014/2015, la carriera da allenatore di Filippo. Un salto forse troppo importante per lui ed un debutto complicato che lo vide fallire su tutti i fronti.

Da lì in poi, per Superpippo, è arrivata la gavetta vera e propria e le tante esperienze tra Serie C e Serie B. La sua carriera, fin qui, è stata contraddittoria, con ottime esperienze in Serie B, soprattutto sulle panchina di Venezia, Benevento, Reggina e Brescia, ma soltanto delusioni cocenti in Serie A. Ora, la nuova esperienza sulla panchina del Pisa, con cui ha cominciato alla grande il suo ennesimo campionato cadetto.

Miguel Veloso annuncia l’addio al calcio giocato

Proprio in nerazzurro, Pippo cercherà l’ennesima riscossa di una carriera che può essere definita un romanzo, provando a raggiungere un sogno chiamato promozione diretta in Serie A. Per farlo non potrà contare sull’apporto in campo di quello che poteva essere considerato una sorta di allenatore in campo, il portoghese Miguel Veloso.

Il 38enne, infatti, ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e lo ha fatto salutando e ringraziando tutti con un post pubblicato sul suo Profilo Instagram. Una decisione sofferta, ma che Miguel Veloso ha preso con la giusta consapevolezza al termine di un percorso che lo ha portato a fare la storia, soprattutto di alcuni club nostrani.

Pisa, Miguel Veloso entra a far parte dello staff di Superpippo

Il portoghese, infatti, resterà per sempre nei cuori dei tifosi del Genoa, che per anni se lo son goduti in qualità di leader, Capitano e metronomo del centrocampo. Poi l’esperienza al Verona, alla Dinamo Kiev e, per ultima, quella con la maglia del Pisa che gli ha allungato leggermente la carriera.

Ora, Miguel Veloso decide di dire basta e comincia, fin da subito, la sua nuova esperienza che sarà proiettata al ruolo di allenatore. L’ex centrocampista, infatti, entra a far parte dello staff di Filippo Inzaghi e sarà un nuovo collaboratore tecnico della squadra toscana.