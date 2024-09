Thiago Motta non ha finito: messo da parte anche lui | Sarà assente al ritorno delle nazionali

L’allenatore della Juventus, insieme alla dirigenza, continua ad usare il pugno duro sui calciatori della rosa.

Un’estate rivoluzionaria che ha chiuso una volta per tutte i ponti con il passato e proietta il club verso un prossimo futuro che dovrà tornare ad essere vincente. Questo è quanto successo negli ultimi mesi in casa Juventus, con Cristiano Giuntoli che ha preso in mano la situazione ed ha imposto una svolta epocale sotto tutti i punti di vista.

Si è arrivati al cambio dell’allenatore dopo le tre stagioni di Massimiliano Allegri che continuano ad essere giudicate in maniera altamente contraddittoria. Al posto del tecnico livornese è stato chiamato Thiago Motta che miracolosamente ha portato il Bologna in Champions League ed ora si misura per la prima volta in un grande club.

Carattere, idee e carisma non gli mancano di certo e questi primi due mesi di esperienza juventina lo hanno dimostrato. Molto forti le scelte fatte circa le prime formazioni ufficiali della stagione, ma altrettanto decise anche quelle in sede di calciomercato, di concerto con la società e soprattutto con Cristiano Giuntoli.

Tra calciatori svincolati, quelli ceduti e quelli che non sono più stati ritenuti idonei al progetto la Juventus ha cambiato completamente pelle rispetto al recente passato e si ritrova con una rosa che non è più composta dai vari Szczesny, De Sciglio, Arthur, Kostic, Djalò, Chiesa, AlexSandro, Rabiot e tanti altri elementi che per Allegri erano fondamentali.

Dopo la sosta la vera Juventus

Il mercato in entrata, però, è stato altrettanto importante ed ha visto arrivare calciatori di primissimo livello che hanno alzato il livello di qualità e di competitività della rosa. La vera Juventus la vedremo sicuramente dopo la sosta, quando i nuovi arrivati, soprattutto gli ultimi, potranno essere inseriti del tutto nei meccanismi della squadra.

C’è chi, invece, nonostante sia arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, rischia comunque di dover saltare i prossimi impegni ufficiali, al rientro dalla sosta, a causa di un infortunio rimediato nelle ultime ore alla Continassa.

Juve, problema muscolare per Conceiçao

Parliamo di Francisco Coinceçao, esterno d’attacco classe 2002, che la Juventus ha portato in Italia prelevandolo in prestito secco dal Porto, per una cifra di sette milioni di euro più due di bouns. Il portoghese aveva già esordito in campionato con la nuova maglia, entrando nel secondo tempo della sfida di domenica contro la Roma.

Nella mattinata di mercoledì 4 settembre, mentre si allenava con i suoi compagni rimasti alla Continassa perché non chiamati dalle rispettive Nazionali, Conceiçao ha accusato un problema muscolare che sarà valutato nelle prossime ore, ma che rischia di renderlo indisponibile già per la sfida di campionato, di sabato 14, tra Juventus ed Empoli.