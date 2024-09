Non è un campione, basta esaltazioni | Juve, demolita la stella di Allegri: le parole del grande ex

L’ex bianconero demolisce il pupillo di Massimiliano Allegri. Non è un campione degno della gloriosa maglia della Juventus.

Prima in classifica, in coabitazione con Inter, Torino e Udinese, grazie ai sette punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, la Juventus di Thiago Motta continua a lavorare sui campi della Continassa in vista del match esterno di sabato 14 settembre contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Un match, quello dello Stadio Carlo Castellani, al quale i bianconeri arriveranno con il chiaro intento di mettere in cassaforte i tre punti in palio dopo le due vittorie contro Como ed Hellas Verona e il pareggio pre-sosta contro la Roma di Daniele De Rossi.

Sconfiggere la formazione toscana, ancora imbattuta dopo le prime tre giornate di campionato (una vittoria e due pareggi), non solo permeterebbe ai bianconeri di confermarsi in vetta alla classifica con dieci punti, ma garantirebbe loro anche un’importante iniezione di fiducia in vista del difficile impegno casalingo in Champions League contro gli olandesi del Psv Eindhoven.

Appuntamento, questo, valevole per la prima giornata della fase campionato del massimo torneo europeo per club, che la Vecchia Signora tenterà ovviamente di portare a casa per iniziare in maniera positiva il proprio percorso in ambito continentale e per centrare un successo che in Champions League manca dal 3-1 al Maccabi Haifa del 5 ottobre 2022.

Juventus, altra tegola per Thiago Motta: dopo Weah, Thuram e Conceicao si ferma anche Nico Gonzalez

In attesa di tornare in campo il prossimo fine settimana in occasione della sfida esterna contro l’Empoli, la Juventus si trova costretta a fare i conti con una purtroppo lunga serie di infortuni che per diverse settimane priverà Thiago Motta di ben quattro elementi.

Quattro elementi, rispondenti ai nomi di Khephren Thuram, Timothy Weah, Francisco Conceicao e Nico Gonzalez, con quest’ultimo unitosi al gruppo degli indisponibili a causa di un problema alla caviglia occorsogli nei minuti iniziali del secondo tempo della sfida tra la sua Argentina e il Cile. Una situazione certamente spiacevole, questa, per il neo tecnico bianconero, che dovrà quindi rinunciare sicuramente a loro negli imminenti incontri contro Empoli e Psv Eindhoven.

Juventus, l’ex bianconero ridimensiona Yildiz: “Viene esaltato, ma…“

Titolare nelle prime tre uscite ufficiali della Juventus, in cui ha messo a referto due assist, Kenan Yildiz è stato recentemente oggetto di alcune dichiarazioni non proprio positive di un ex giocatore bianconero convinto che il turco non sia il fenomeno che tutti stanno esaltando attualmente.

Intervenuto ai microfomi di Maracanà su Tmw Radio, Domenico Marocchino, ex centrocampista che ha vestito la maglia della Vecchia Signora tra il 1979 e il 1983, si è infatti espresso in maniera, come detto, non proprio positiva sul classe 2005 il quale, lanciato in prima squadra da Allegri lo scorso anno, a suo dire viene ingiustamente esaltato da tifosi e addetti ai lavori: “Yildiz viene esaltato, ma in questo momento vale un terzo di Fanna. Fa un sacco di cinema, ma è sempre sul posto. Galderisi al suo esordio siglò una tripletta, quindi cosa dobbiamo dire?“. Parole leggermente pungenti, queste del classe ’57 vercellese, che, a ogni modo, non crediamo abbiano intaccato più di tanto l’umore di Yildiz il quale, attualmente impegnato in Nations League con la sua Turchia, ha indubbiamente tutte le carte in regola per potersi affermare ad alti livelli con la maglia numero dieci della Juventus.