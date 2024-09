Gli spicci non li voglio | Nuovo caso Osimhen in Serie A: UFFICIALE la cessione all’estero

Dopo la querelle relativa al bomber nigeriano, un altro caso prettamente economico si è scatenato anche in queste ultime ore.

Sono state molte le telenovela che hanno tenuto banco in questa rovente estate di mercato e che si sono prolungate fino alle ultime ore, ed oltre, della sessione estiva. Al netto della trattativa che doveva portare Dybala in Arabia Saudita, durata relativamente poco rispetto alle altre, ci ricordiamo tutti dei casi Chiesa, Koopmeiners, Lookman, ma soprattutto di quello che riguarda Victor Osimhen.

Il bomber nigeriano, ormai da considerarsi ex attaccante del Napoli, è passato al Galatasaray in prestito secco per un anno dopo un estate in cui tutti si aspettavano la sua cessione durante le prime settimane di luglio, forse anche prima.

A dicembre scorso, infatti, per facilitare una sua uscita e venire incontro alle volontà del calciatore, il Presidente De Laurentiis aveva accettato di firmare il prolungamento del contratto a dieci milioni di euro netti a stagione, inserendo una clausola rescissoria da 140 milioni. Un accordo che sembrava accontentare tutti.

In estate, però, sono mancate le offerte concrete del calciatore che è arrivato a fine agosto senza una nuova squadra e ormai ai margini della rosa napoletana. Quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio in Arabia Saudita, è saltato tutto, così come non è andato in porto l’assalto del Chelsea. Sembrava che Osimhen dovesse restare almeno per altri sei mesi a Napoli, fuori rosa e con il rischio di una svalutazione totale del suo cartellino.

Mercato, ancora movimenti in Estremo Oriente

Come sappiamo, però, è poi arrivato il Galatasaray che si è offerto volontario di pagare l’ingaggio del calciatore ed ha acquistato in prestito secco per un anno il nigeriano. Per la sua cessione definitiva, quindi, se ne parlerà tra un anno, con tutti gli attori della querelle che sicuramente non replicheranno gli errori fatti in questi mesi.

Ma, se Osimhen, che sembrava ad un passo dalla Saudi Pro League, alla fine è rimasto in Europa, non si può dire lo stesso di un calciatore che è stato vicinissimo alla Serie A, ma alla fine giocherà in Estremo Oriente. Parliamo di Rodri Sanchez che è appena passato all’Al-Arabi in Qatar.

Mercato, Rodri Sanchez va in Qatar

Il talentuoso centrocampista spagnolo, ormai ex Betis Siviglia, sarà un nuovo compagno di squadra di Marco Verratti. La trattative si è chiusa nelle ultime ore dopo che Rodri Sanchez è stato ad un passo dalla nostra Serie A, in quanto è stato accostato prima al Como e poi al Genoa.

Lo spagnolo lascia per adesso il calcio che conta dopo che nel 2023-2024 ha disputato 36 partite con il Betis Siviglia, di cui 29 in Liga, 2 in Conference League, 2 in Copa del Rey e 3 in Europa League, segnando 3 gol e fornendo due assist. In carriera conta 122 gare totali con gli spagnoli e 7 gol.