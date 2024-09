Furlani, il mercato non è finito: vende ancora l’ultimo top player | Tifosi sotto la sede a protestare

Il Milan è pronto per cedere un top della rosa, i tifosi hanno un nuovo motivo per protestare, non è bastato il pessimo inizio di stagione

La sessione estiva del Milan non ha visto nessuna cessione dolorosa ma il piazzamento in uscita di alcuni giocatori che il nuovo allenatore Paulo Fonseca non ha ritenuto compatibili con la propria idea di calcio. Non è stato riscattato dal Bologna Alexis Saelemaekers che è tornato a disposizione dei rossoneri. Le buone amichevoli disputate non sono bastate ed è stato utilizzato come pedina di scambio per ingaggiare Tammy Abraham.

In difesa è stato ceduto in prestito annuale il centrale Pierre Kalulu ai rivali della Juventus. Al suo posto la dirigenza del Diavolo ha piazzato il colpo Pavlovic che ha già dimostrato di essere il profilo ideale per puntellare una retroguardia che ha ancora molti problemi da risolvere.

In mezzo al campo i sacrificati sono stati Tommaso Pobega e Yacine Adli. Il primo si è accasato al Bologna, con la chance di poter giocare in Champions League e di trovare spazio nella nuova mediana di Vincenzo Italiano.

Il secondo si è trasferito a Firenze, con i toscani che hanno completamente rinnovato il reparto e che si affidano alla sapiente visione di gioco dell’ex rossonero che prende di fatto il posto lasciato vacante dal brasiliano Arthur come regista della squadra.

Un altro top della rosa del Milan può partire

Ismael Bennacer è rimasto al Milan ma arrivano voci di un interessamento da parte del Marsiglia di Roberto De Zerbi che potrebbe pensare di metterlo sotto contratto già durante la finestra invernale di gennaio.

Il centrocampista algerino è chiuso al Milan da Reijnders, Loftus-Cheek e il nuovo arrivo Fofana. Nonostante questo, mister Fonseca lo ha inserito nella lista Champions per la prima fase della competizione. Il calendario prevede un numero cospicuo di partite e lo spazio non dovrebbe mancare.

De Zerbi ha deciso di voler allenare un giocatore di qualità come Bennacer

La Provence, giornale transalpino, ha riportato la notizia di un accordo già trovato tra Bennacer e il Marsiglia, con una nuova offerta che dovrebbe giungere tra qualche mese.

Questo perché il club francese ha ceduto Jordan Veretout che ha firmato con il Lione un biennale, con cinque milioni che sono pervenuti nelle casse della società e che saranno poi reinvestiti per ingaggiare l’algerino.