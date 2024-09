Firma per il Real Madrid | Inzaghi, il compagno se l’è fatto scappare: il top player saluta l’Inter

Il top player saluta l’Inter e firma per il Real Madrid: per l’ex compagno di Inzaghi è cosa fatta. Il tecnico piacentino stenta a crederci.

Ferma ai box come tutte le squadre dei principali campionati europei a causa degli impegni delle nazionali, l‘Inter di Simone Inzaghi lavora a ranghi ridotti sui campi di Appiano Gentile per preparare nel migliore dei modi il match contro il Monza di Alessandro Nesta, in programma il prossimo 15 settembre alle 20.45.

Un incontro, quello contro la formazione brianzola valevole per la quarta giornata di campionato, al quale i nerazzurri arriveranno con l’ovvio intento di portare a casa la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Lecce e Atalanta, ottenute alla seconda e alla terza giornata.

Dopo il mezzo passo falso della gara inaugurale giocata a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, il Biscione ha infatti riattaccato immediatamente la spina sbarazzandosi praticamente senza problemi di salentini e orobici, tornati a casa con zero segnati e con rispettivamente due e quattro reti incassate.

Una dimostrazione di forza non indifferente, quella messa in scena dalla Beneamata nelle sfide contro gli uomini di Gotti e Gasperini, che è stata ovviamente apprezzata da tifosi e addetti ai lavori, i quali sperano di vedere lo stesso atteggiamento anche in occasione del complicatissimo match esterno del prossimo 18 settembre contro il Manchester City di Pep Guardiola. Match, questo, valevole per la prima giornata della fase campionato di Champions League.

Manchester City-Inter: i nerazzurri ritrovano i Citizens dopo la finale di Champions del 2023

A distanza di poco più di un anno dalla finale di Champions League del 10 giugno 2023, vinta dai Citizens grazie a una rete di Rodri al 23′ del secondo tempo, Manchester City e Inter sono pronte ad affrontarsi nuovamente il prossimo 18 settembre in occasione della prima giornata della fase campionato della nuova Champions League.

Una sfida, quella che si giocherà sul prato dell’Etihad Stadium tra poco meno di due settimane, che rappresenterà il secondo appuntamento ufficiale tra inglesi e meneghini i quali, esclusa la finale di Champions disputata a Istanbul lo scorso anno, si erano incontrati precedentemente solo in occasione delle due amichevoli estive disputate rispettivamente il 31 luglio 2010 a Baltimora (vittoria nerazzurra per 3-0) e il 31 luglio 2011 a Dublino (vittoria degli Sky Blues per 3-0).

Lautaro Martinez, l’ex Pallone d’Oro non ha dubbi: il bomber dell’Inter è l’unico della Serie A che può giocare nel Real Madrid

Volato in Sudamerica per rappresentare l’Argentina nelle prossime due sfide contro Cile e Colombia, Lautaro Martinez è stato oggetto, nei giorni scorsi, di alcune dichiarazioni dell’ex Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro, il quale ha affermato come il bomber dell’Inter sia al momento l’unico giocatore della Serie A a poter giocare nel Real Madrid.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Juventus e Parma ha infatti parlato in maniera decisamente positiva del centravanti argentino dei nerazzurri il quale, inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro, la prossima estate potrebbe diventare oggetto del desiderio proprio del club di Florentino Perez.

Ovviamente parliamo di una congettura al momento campata completamente per aria: Lautaro è legato al Biscione da un contratto che scadrà il 30 giugno 2029 e vista la sua valutazione superiore ai 110 milioni di euro, è difficile immaginare che il Real Madrid possa bussare davvero alla porta dell’Inter la prossima estate.