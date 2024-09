C’è un nuovo caso Vlahovic: ceduto al miglior offerente | Ma stavolta Commisso fa i soldi a settembre

Il calciomercato viola, almeno per quel che riguarda le uscite, non è ancora terminato e una cessione sta per essere perfezionata.

Il popolo viola, oltre ai fischi per il poco gioco visto in queste prime uscite stagionali, ma soprattutto a causa dei risultati che non sono arrivati, ha espresso tutto il suo malcontento anche per le scelte societarie e le operazioni di mercato che si sono susseguite in questa calda estate.

Negli ultimi giorni della sessione estiva, in realtà, il club viola è stato letteralmente scatenato ed i dirigenti hanno regalato all’allenatore Raffaele Palladino, acquisti in serie, come quelli di Gosens, Bove, Cataldi, Adli ed il difensore Moreno. Prima ancora era arrivata gente del calibro di De Gea, Colpani, Pongracic, Valentini, ma soprattutto Albert Gudmundsson.

Un mercato in entrata importante, insomma, che però ha visto, come contraltare, anche le cessioni dolorose di gente che poteva essere considerata come una sorta di leader all’interno dello spogliatoio. Sono stati ceduti, infatti, tra gli altri, soprattutto il centrale di difesa Milenkovic e l’esterno offensivo, Nico Gonzales, che poteva essere considerato la stella della squadra.

L’argentino ha premuto per essere ceduto ed alla fine la società ha dovuto accontentarlo. La cosa che, ancora una volta, non è andata giù ai tifosi viola, oltre alla cessione, è stato il fatto che Nico sia passato proprio alla Juventus che rappresenta la principale rivale calcistica dell’intera tifoseria toscana.

Mercato, aperto ancora quello viola in uscita

E, così, dopo Roberto Baggio nel 1990, Felipe Melo, Bernardeschi, Chiesa e Dusan Vlahovic, ultima cessione importante che era stata perfezionata sull’asse bollente Firenze-Torino, i tifosi della Fiorentina hanno dovuto ingoiare l’ennesimo boccone amaro e vedere, quello che era diventato un loro nuovo idolo, trasferirsi nella Torino bianconera.

Il mercato in uscita della Fiorentina, però, nonostante la chiusura della sessione estiva in quasi tutti i campionati importanti europei ed internazionali, non è ancora terminato. La società gigliata, infatti, spera di liberarsi anche degli ultimi esuberi rimasti nella rosa a disposizione di Palladino.

Fiorentina, Brekalo vicino alla cessione in Turchia

Tra questi c’è sicuramente Josip Brekalo, esterno d’attacco croato che la Fiorentina aveva acquistato nel gennaio 2023 dopo le ottime esperienze che il ragazzo aveva avuto tra Wolfsburg e Torino, stavolta quella granata. In viola, però, il calciatore non ha mai convinto, tanto da essere già ceduto in prestito all’Hajduk Spalato nella passata stagione.

I croati, però, non sono riusciti a riscattarlo e, così, Brekalo è tornato a Firenze. Palladino, tuttavia, non lo ha mai tenuto in considerazione, ritenendolo fuori dal suo progetto tecnico. Ora, i dirigenti viola stanno trattando la sua cessione in prestito al Kasimpasa, club turco che ha la possibilità di operare sul mercato fino al prossimo 9 settembre.