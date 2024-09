Baccin, il mercato non è ancora finito: lo manda all’estero come Osimhen | Recupera i soldi dello stipendio

Il dirigente nerazzurro sta cercando di finalizzare una cessione che libererebbe la rosa di un esubero assai pesante.

L’estate che pian piano ci stiamo lasciando alle spalle, soprattutto in questo 2024, è stata accompagnata, dal punto di vista calcistico, da una sessione di calciomercato che ha riservato grandissimi colpi di scena e che, soprattutto in quelle che sono state le ultime ore in Italia, ha visto trattative caldissime perfezionarsi o saltare all’ultimo momento.

Mai come quest’anno, però, allenatore e dirigenti di Serie A si sono trovati di fronte ad aprire la stagione calcistica con rose incomplete, ancora da perfezionare e partite importanti da preparare nonostante calciatori ancora in uscita ed altri che dovevano ancora arrivare.

Questa tendenza è andata avanti anche nelle ultime ore e cioè in quelle successive alle 24 del 30 agosto scorso, termine in cui scadeva la sessione estiva di calciomercato in Italia e nella maggior parte dei campionati europei. La chiusura del 2 settembre in Arabia Saudita ha ulteriormente tranquillizzato alcuni allenatori italiani, mentre per altri una grossa mano è arrivata dai mercati ancora aperti.

La Roma, per esempio, che nelle ultime ore di mercato italiano ha visto sfumare due obiettivi in difesa come Danso e Tiago Djalò, si è cautelata andando ad intingere dal mercato degli svincolati, particolarmente ricco quest’anno. Due nomi grossi, come Mario Hermoso e Mats Hummels, sono stati ingaggiati dai giallorossi e faranno parte della rosa di Daniele De Rossi.

Inter, si cerca di piazzare Correa

L’emergenza Osimhen, che rischiava di restare a Napoli fuori rosa per almeno sei mesi, è stata invece risolta grazie all’aiuto del Galatasaray che, in virtù di un mercato aperto fino al prossimo 9 settembre, ha potuto acquistare in prestito secco, per una stagione, il bomber nigeriano e togliere da ogni impiccio Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Non è sicuramente di tale portata, ma anche l’Inter si trova di fronte ad un esubero che è rimasto in rosa perché non si è trovato alcun accordo per la sua cessione. Si tratta di Joaquin Correa che già nella passata stagione era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia. I francesi, però, non hanno esercitato la loro opzione di acquisto e il calciatore è tornato a Milano.

Correa, spunta l’ipotesi Panathinaikos

Correa, nonostante in passato sia stato un fedelissimo di Simone Inzaghi, resta fuori dal progetto tecnico e i dirigenti nerazzurri stanno cercando in tutti i modi di cederlo. A venire incontro all’Inter, in questo caso, potrebbe arrivare il Panathinaikos, forte del fatto che il mercato greco chiude il prossimo 11 settembre.

I biancoverdi stanno cercando di cedere l’attaccante Sporar e liberare il posto in rosa per Correa che arriverebbe solo nel caso si liberasse il posto nel reparto avanzato. L’alternativa all’argentino dell’Inter per il club greco è la punta dell’Ajax, Chuba Akpom. Baccin è comunque al lavoro e la speranza di cedere El Tucu è ancora viva.