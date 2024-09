Tutto fatto: ci sarà un nuovo Cavani a Palermo | Pronta la vecchia maglia, tifosi lo aspettano in aeroporto

Al Palermo è sbarcato un nuovo Cavani, i tifosi sono corsi in aeroporto per accoglierlo, le sue reti potrebbero aiutare i rosanero a tornare in Serie A

All’inizio del nuovo secolo tra le più belle realtà del calcio italiano c’era il Palermo che ha lanciato alcuni centravanti che poi hanno militato nei top club europei. Il primo è stato Luca Toni, campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, e capocannoniere della Bundesliga con il Bayern Monaco. Poi è stato il tempo di Paulo Dybala che ha in seguito fatto le fortune della Juventus e adesso della Roma.

Ma un altro bomber che ha fatto sognare tutto il popolo rosanero è stato Edinson Cavani. La punta uruguaiana ha regalato notti magiche al club siciliano. Nel corso della sua carriera ha poi vestito la maglia del Napoli, del Psg e adesso del Boca Juniors, continuando a fare quello che sa fare meglio: segnare.

Oggi il Palermo milita in Serie B e ha un centravanti che ha enormi potenzialità come Brunori. La piazza è ambiziosa e calorosa ma l’inizio di campionato è stato altalenante, come testimonia il pari nell’ultima gara contro il Cosenza tra le mura amiche del Barbera.

Per questo motivo la dirigenza ha deciso di mettere sotto contratto un altro attaccante che potrebbe aiutare la squadra a lottare per la promozione che significherebbe l’atteso e agognato ritorno sul palcoscenico della A.

Firma per il Palermo e fa sognare i tifosi: si ispira a Cavani

Il giocatore è Jeremy Le Douaron e proviene dal Brest, club francese che disputerà la Champions League dato il terzo posto ottenuto nella scorsa Ligue 1. Per lui la prima esperienza lontano dalla Bretagna e nel giorno della sua presentazione ha dichiarato di ispirarsi a Cavani.

Un paragone che ha fatto esplodere i tifosi rosanero che si augura che possa regalare le stesse soddisfazioni. Ha le carte in regola per fare molto bene, con una velocità non comune oltre alla propensione di sacrificarsi molto per i compagni.

Un Palermo che parla francese e che ha un nuovo bomber

Non è l’unico transalpino nell’organico del Palermo, un aspetto che ha contribuito al sì, come lui stesso ha affermato: “Sicuramente avere diversi calciatori che parlano il francese mi aiuterà, ho già parlato con i ragazzi e mi hanno dato diversi consigli“.

Le motivazioni non mancano: “Conoscevo già la storia del Palermo, so che qui c’è una tifoseria magnifica. La Serie B è un campionato piuttosto competitivo, bisogna dare il massimo ogni partita. Non vedo l’ora di giocare”.