Sarri, dopo il Chelsea torna in Premier: si siede sulla panchina ROVENTE | Lo ha consigliato de Ligt

Il tecnico toscano potrebbe tornare in sella presto e farlo nel campionato più importante e ricco d’Europa e del Mondo.

Una carriera che ha toccato vette altissime e poi ha avuto una parabola discendente e che secondo molti può essere ormai considerata quasi finita. Per altri, invece, il suo nome può essere ancora spendibile ad alti livelli e la sua capacità di insegnare calcio resta sicuramente intatta.

Maurizio Sarri è stato sicuramente uno degli allenatori più discussi, chiacchierati e amati a cavallo tra la fine del decennio scorso e l’inizio di quello in corso. In quel periodo era terminata la sua era al Napoli, senza successi, ma con un segno indelebile lasciato in quella città e nel cuore di tutti i napoletani e della maggior parte degli amanti del calcio, ed erano arrivati i successi sulle panchine di Chelsea e Juventus.

Nonostante la conquista di un’Europa League e di uno Scudetto, però, sia a Londra che a Torino, l’esperienza di Sarri era terminata soltanto dopo una stagione ed il suo carattere poco malleabile e non sempre accondiscendente con società e calciatori, aveva contribuito alla rottura con tutto l’ambiente di lavoro.

Poi è arrivata la chiamata della Lazio, lo straordinario e storico secondo posto al termine della sua seconda stagione, ma anche le dimissioni del marzo scorso dopo presunti problemi con gran parte dello spogliatoio biancoceleste. In estate nessuna chiamata importante e la sensazione che, forse, la sua carriera ad alto livello sia finita.

United, spunta l’ipotesi Maurizio Sarri

Insieme a Massimiliano Allegri, però, Maurizio Sarri resta l’allenatore italiano in attività più blasonato, tra quelli che non hanno una panchina in questo momento e, nonostante la sua allergia ai progetti presi a stagione in corso, il suo nome è tra quelli più spendibili per le prossime panchine importanti che potrebbero saltare.

Accostato più volte al Milan come possibile sostituto del già traballante Fonseca, potrebbe essere la Premier ed il Manchester United a far parte del suo destino. Sarri ha già allenato, come detto, in Inghilterra, in particolare al Chelsea, nella stagione 2018/2019 e da quelle parti, quindi, lo conoscono bene.

Premier League, i nomi per la panchina dello United

In casa Red Devils la panchina di Ten Hag continua ad essere un tema. Sembrava ad un passo dall’esonero già al termine della scorsa stagione, ma poi la vittoria della FA CUP lo ha salvato. Ora, sono arrivate due sconfitte nelle prime tre partite, oltre che quella subita ai rigori nel derby di Manchester in Community Shield.

Nonostante la società gli abbia rinnovato, almeno di facciata, la fiducia, la posizione del tecnico olandese continua ad essere poco salda. Oltre al nome di Sarri, caldeggiato anche dal nuovo arrivato de Ligt che ha avuto il tecnico toscano nel suo primo anno juventino, ci sarebbero in corsa anche quelli di Thomas Tuchel, ex allenatore di Bayern Monaco e Chelsea, e di Gareth Soutghate che ha da poco terminato la sua esperienza con la nazionale inglese.