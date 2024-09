Pioli si sarebbe buttato nel fuoco per lui | Da oggi cambia squadra: è UFFICIALE, salutati i compagni

Nella parentesi di Pioli è stato tra i giocatori più utilizzati, ora lascia il Milan, ha trovato l’accordo per andare all’estero

Il nuovo Milan di Fonseca conserva gran parte della rosa che è stata valorizzata dal predecessore Pioli. I rossoneri hanno chiuso al secondo posto in classifica lo scorso campionato, un rendimento da non sottovalutare che non è bastato per la riconferma in panchina del mister emiliano. La squadra è stata così affidata al portoghese ex Roma che è partito con il piede sbagliato, raccogliendo solo due punti nelle prime tre giornate.

A preoccupare è soprattutto la linea difensiva, colpevole di essere facilmente perforabile, con due reti subite a partita, spesso per disattenzioni e ripartenze mal gestite. La fascia destra ha mostrato lacune da colmare al più presto e l’avvento di Emerson Royal potrebbe aiutare.

Anche in mezzo al campo forze fresche utili per sventare gli attacchi degli avversari, con Fofana che avrà il compito di recuperare più palloni possibile per trasformare l’azione da difensiva a offensiva e consentire agli esterni di pungere sotto porta.

Con Pioli era spesso titolare, ora lascia il club

Un gioco di rottura e interdizione in mezzo al campo che nelle passate annate è stato svolto con efficacia da altri profili che non sono stati ritenuti più al centro del progetto e messi sul mercato dalla dirigenza quest’estate.

Uno di loro è stato Bennacer che è rimasto dopo non aver trovato nessun accordo per trasferirsi in Arabia. Valigie in mano invece per un ex rossonero come Rade Krunic che lascia il Fenerbache per accasarsi alla Stella Rossa, stesso destino di un’altra conoscenza della A come il granata Radonjic.

Un Milan che deve svoltare, Fonseca è già a rischio esonero

Un’altra cessione nella mediana è stata quella di Yacine Adli che ha firmato per la Fiorentina e ha fornito l’assist che ha consentito ai toscani di pareggiare in extremis domenica scorsa contro il Monza e mantenere l’imbattibilità.

Un altro centrocampista che Pioli stimava molto, schierandolo spesso in campo dal primo minuto. Fonseca ha voluto affidare la costruzione del gioco ad altri interpreti ma i risultati, al momento, stentano ad arrivare. Tra due partite c’è il derby che potrebbe già valere molto e in cui il Milan è chiamato a sovvertire il negativo bilancio di agosto.