Lascia perdere, non sei bravo in materia | Marotta re dei parametri zero: soffiato a Giuntoli

Marotta piazza l’ennesimo colpo a parametro zero. Il presidente e a.d. dell’Inter brucia la concorrenza di Giuntoli e ingaggia il giocatore.

Ferma come i principali campionati europei per lasciare spazio alle gare delle nazionali impegnate tra Nations League e qualificazione ai prossimi Mondiali, la Serie A ha regalato fin qui tre giornate di campionato in cui non sono mancate affatto le sorprese.

Sorprese, come ad esempio il rendimento sicuramente non buono di Roma e Milan, attualmente ferme in 14esima posizione con appena due punti conquistati sui nove a disposizione, alle quali si contrappongono i risultati certamente migliori di Juventus e Inter, prime in classifica con sette punti in compagnia di Torino e Udinese.

Un inizio chiaramente soddisfacente, quello di bianconeri e nerazzurri, i quali, dopo la breve lotta scudetto della scorsa stagione, sostenuta dai primi fino a metà gennaio, sono pronti a sfidarsi nuovamente quest’anno per quel tricolore che per entrambi gli schieramenti rappresenta l’obiettivo stagionale principale.

Alla fine solo una trionferà; la Beneamata, anche alla luce dello straordinario cammino della scorsa stagione, parte ovviamente favorita per la vittoria del titolo di Campione d’Italia il quale, però, vista l’eccellente campagna acquisti sostenuta da Cristiano Giuntoli nel corso dell’estate, è tornato nuovamente alla portata anche della Vecchia Signora, che punta a riportarlo alla Continassa dopo l’ulitmo successo datato stagione 2019-2020.

Marotta re dei parametri zero: quanti top portati gratis all’Inter

Salito alla carica di presidente dell’Inter lo scorso 4 giugno e conservando, allo stesso tempo, il ruolo di amministratore delegato della società, Beppe Marotta si è certamente contraddistinto negli ultimi anni per l’eccellente visione di mercato che l’ha portato a ingaggiare a parametro zero tanti grandi giocatori, i quali hanno fatto, stanno facendo e, si spera, faranno le fortune del club nerazzurro.

Giocatori come Taremi, Zielinski, Thuram, Calhanoglu, Dzeko, Mkhitaryan, Onana e vari altri, i quali, poco considerati prima del loro trasferimento all’ombra della Madonnina, hanno dato, danno e daranno un contributo sicuramente importante alla causa meneghina.

Giuntoli pronto a ostacolare Marotta nella corsa al parametro zero

Particolarmente attiva sul mercato quest’estate, durante la quale ha speso più di 180 milioni di euro per rinforzare la sua rosa, affidata pochi mesi fa all’ex tecnico del Bologna, Thiago Motta, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, guarda anche al futuro e mette nel mirino un elemento che potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate.

Un elemento, seguitissimo anche dall’Inter di Beppe Marotta, rispondente al nome di Jonathan David. Attualmente legato al Lille da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, il centravanti canadese piace infatti molto tanto alla Vecchia Signora quanto alla Beneamata le quali, sulle sue tracce ormai da tempo, potrebbero presto avviare i primi contratti col suo entourage. Al momento, ovviamente, è ancora presto per tracciare scenari, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.