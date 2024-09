Incredibile Lotito: richiamato con urgenza l’ex dipendente | Sarà lui a guidare la squadra in Europa League

La Lazio, in emergenza, è costretta a chiamare un ex giocatore per l’Europa League, il turnover è necessario, servono innesti ulteriori

I primi 270 minuti di campionato hanno mostrato una Lazio a due facce. In attacco la squadra ha fornito delle ottime indicazioni, con un Castellanos che sembra pronto per prendersi sulle spalle i compagni di reparto e con i nuovi trequartisti che sono in grado di mettere in seria difficoltà le difese avversarie. La retroguardia ha, invece, evidenziato delle lacune preoccupanti e le cinque reti subite rappresentano un campanello d’allarme.

Il leader del reparto arretrato è ancora Romagnoli, mentre sulla fascia sarà preziosa la spinta e la copertura di Tavares, innesto proveniente dall’Arsenal e di enorme qualità. Le rivali sono uscite rinforzate da questa sessione estiva di mercato mentre a Formello i tifosi hanno subito a uno stravolgimento dell’organico.

Gli investimenti attuati dal presidente Claudio Lotito vanno nella direzione di un ringiovanimento e un abbassamento del monte ingaggi. I nuovi arrivati sono profili di prospettiva che cercano la maturazione definitiva nella Capitale, anche grazie alle capacità di mister Baroni di valorizzare i giovani.

Potrebbe, però, servire tempo per poter trovare una continuità di risultati e creare un gruppo solido e compatto. La piazza non è intenzionata ad attendere molto e la conferma di un piazzamento europeo è un obiettivo da raggiungere ad ogni costo.

La Lazio è in emergenza in mezzo al campo, Lotito richiama l’ex mediano

La stagione sarà densa di impegni dato che i biancocelesti saranno coinvolti anche in Europa League. La rosa sembra corta soprattutto in mezzo al campo, con la partenza di un senatore come Danilo Cataldi che potrebbe pesare.

Per questo motivo non è da escludere che sia integrato di nuovo Basic per schierarlo negli impegni della prima fase del torneo europeo, con otto gare da disputare nel nuovo girone unico stabilito dall’Uefa.

La Lazio dovrà attuare il turnover per fronteggiare campionato ed Europa League

Baroni sarà costretto a utilizzare il turnover e dare delle priorità per non spremere l’undici titolare. I mesi autunnali potranno dire molto sulle ambizioni del club e orientare il proseguo della stagione.

Correre ai ripari nella finestra di riparazione invernale potrebbe non essere sufficiente per risalire la china e la Lazio dovrà non perdere troppo terreno in classifica.