Come Rocco Siffredi | Il pupillo di Allegri si è dato ai filmini a luci rosse: venderà online il proprio corpo

Per Max Allegri era un titolare inamovibile alla Juventus, adesso decide di darsi ai filmati a luci rosse, li metterà in vendita online

Max Allegri ha scritto la storia recente della Juventus. Un ciclo doppio per il tecnico livornese sulla panchina dei bianconeri, con il primo decisamente più fortunato dell’ultimo triennio. Ha preso l’eredità scottante di Antonio Conte che aveva riportato la squadra ai vertici in Italia ed è riuscito a proseguire il dominio in campionato, conquistando anche due finali di Champions League.

Richiamato per tre anni si è trovato a dover gestire un gruppo meno competitivo e alcune difficoltà fuori dallo spogliatoio che hanno inficiato il rendimento sul campo. Ha concluso la propria avventura a Torino con un nuovo trofeo, la Coppa Italia.

I tifosi e gli addetti ai lavori hanno spesso criticato il gioco poco brillante ma i risultati hanno parlato chiaro e lo hanno reso un allenatore vincente e stimato. L’ultimo grande merito è stato quella di lanciare in prima squadra diversi talenti della Next Gen.

Un patrimonio che ha permesso alla dirigenza di autofinanziare la campagna acquisti appena terminata e che ha visto un profondo cambiamento a livello di organico, con molti uomini chiave per il gioco di Allegri che hanno lasciato la Continassa.

Con Allegri era spesso in campo dal primo minuto, ora cambia vita

Uno dei titolari fissi di Allegri è stato Douglas Costa. In bianconero ha raccolto 103 presenze dal 2017 al 2021. Quattro stagioni per il brasiliano che ha poi proseguito nel suo Paese. Ha rescisso qualche settimana fa il contratto che lo legava alla Fluminense.

Adesso il forte esterno ha firmato un biennale per il Sidney FC ma soprattutto ha annunciato di essersi iscritto a OnlyFans, piattaforma a pagamento nota ai più per la presenza di materiale per adulti e che pubblicherà momenti della sua vita quotidiana e non solo.

La notizia di Douglas Costa spiazza il web, c’è chi lo ha criticato

Le reazioni sono state discordanti dopo che ha comunicato questa notizia. In campo ha mostrato giocate di alto livello, con un gran tiro dalla distanza e una corsa importante.

Ora questa scelta inedita in una piattaforma che è utilizzata per scopi meno nobili di mostrare la propria quotidianità e in cui sono venduti filmati a luci rosse.