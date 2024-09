Clamoroso Galatasaray: contattato l’altro bomber della Serie A | Lui, Osimhen e Icardi insieme in attacco

Il Galatasaray bussa ancora alla porta della Serie A, dopo Osimhen vuole ingaggiare un altro bomber del campionato italiano

Il mercato in entrata è terminato venerdì 30 agosto in Italia ma in alcuni Paesi è ancora possibile effettuare operazioni. Tra questi la Turchia, con il Galatasaray che ha ultimato il passaggio in prestito secco di Victor Osimhen. Un accordo trovato tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il club giallorosso che pagherà l’ingaggio del bomber nigeriano e consentirà lui di poter giocare in questa stagione.

Osimhen ha rischiato di sedersi in tribuna fino a gennaio dato che Antonio Conte lo aveva messo fuori rosa, affidandosi a Romelu Lukaku come terminale offensivo, una scelta che è già stata ripagata dalla rete all’esordio del belga che ha avviato la rimonta dei partenopei contro il Parma.

Aurelio De Laurentiis non è riuscito a piazzare il centravanti in uscita a cifre vicine alla clausola di 130 milioni. L’unica offerta concreta pervenuta è stata quella dell’Al-Ahli, con i sauditi che si sono fermati a 70, proposta rispedita al mittente.

E così il problema è stato risolto in modo temporaneo, con Osimhen che rinnoverà per un anno in più con il Napoli per evitare che il costo del cartellino si abbassi la prossima estate dato che il contratto andrebbe in scadenza nel 2026.

Con Icardi e Osimhen in arrivo un altro bomber della Serie A al Galatasaray

Galatasaray che ha messo nel mirino anche Lucas Beltran per completare il proprio attacco. In rosa anche Mauro Icardi e Dries Mertens, due ex giocatori della Serie A che hanno lasciato un ottimo ricordo ai tifosi dell’Inter e del Napoli.

La punta della Fiorentina non è in cima alle gerarchie di mister Raffaele Palladino che potrà contare sull’apporto realizzativo di Moise Kean e di Albert Gudmundsson e per questo la partenza dell’ex River Plate non è da escludere.

Beltran non ha convinto a Firenze, Palladino è disposto a perderlo

Il primo anno in Italia di Beltran è stato al di sotto delle aspettative, con l’investimento del patron viola Rocco Commisso che non è stato ripagato con un sufficiente numero di reti.

Il Galatasaray sugli esterni sta invece pensando a un esubero della Juventus come Filip Kostic che non è stato inserito nella lista Champions al contrario di quanto è accaduto ad Arthur.