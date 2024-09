Rabiot, arriva l’annuncio definitivo: tifosi della Juventus devastati | Va proprio da loro

L’ex idolo della tifoseria bianconera, rimasto svincolato anche dopo la fine della sessione di calciomercato, potrebbe presto firmare con una big.

Cinque stagioni alla Juventus in cui è riuscito a vincere uno Scudetto, due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana, è stato allenato da tre allenatori diversi, Sarri, Pirlo e Allegri, ma suo malgrado è stato anche nel bel mezzo del periodo di crisi, in cui il club bianconero è passato dal dominare in Italia ed essere protagonista in Europa, a ritrovarsi nel bel mezzo di una crisi societaria, di gioco e di risultati.

Adrien Rabiot, però, per qualche stagione, soprattutto le ultime due con Massimiliano Allegri in panchina, è stato sicuramente uno dei pochi top player della squadra, oltre ad essere uno dei pochi che è stato sempre considerato fondamentale per alzare il livello tecnico della Juventus.

Dopo che l’estate scorsa era arrivato un rinnovo annuale e tra Rabiot e la società c’era stato una sorta di tacito accordo per continuare sulla stessa strada, nel nuovo corso juventino si è ritenuto che non c’era più spazio per il nazionale francese, ma soprattutto non c’era spazio per il suo stipendio.

Le richieste d’ingaggio di mamma Veronique, da sempre procuratrice del calciatore, non hanno collimato con gli interessi del nuovo corso bianconero, deciso a risparmiare ed abbassare il monte ingaggi. Rabiot si è quindi ritrovato senza squadra, ma soprattutto ad essere una grande occasione per qualsiasi altra squadra potesse permettersi di tesserarlo a zero.

Milan, sfumata l’ipotesi Rabiot

Proprio le alte richieste d’ingaggio, chieste ancora una volta da Veronique, non hanno però reso facile l’affare per nessuno e Adrien si ritrova ad inizio settembre ancora senza squadra. In queste ultime settimane si parlava di un possibile interesse del Milan, ma la filosofia rossonera mal si sposa con gli ingaggi pesanti, soprattutto se si parla di calciatori non più giovanissimi.

I rossoneri, inoltre, sono riusciti a cedere Ismael Bennacer e, quindi, non hanno liberato spazio a centrocampo per un possibile nuovo innesto, dopo l’arrivo di Fofana. Niente Milan, quindi, per Rabiot che ha il vantaggio, essendo svincolato, di poter trattare e trovare una squadra anche a sessione estiva di mercato già terminata.

Rabiot, ipotesi Manchester United

In queste ore, quindi, continuano le trattative per mamma Veronique che ha ricevuto richieste per il figlio soprattutto dall’Arabia Saudita e dallo scatenato Galatasaray che, dopo Osimhen, vorrebbe chiudere il mercato un altro colpo ad effetto. Nel futuro di Rabiot, però, potrebbe e dovrebbe esserci la Premier League, così come da lui più volte auspicato.

Già in passato, due estati fa per l’esattezza, si era parlato del concreto interesse del Manchester United per il centrocampista francese. Le esose richieste di Veronique per l’ingaggio, però, fecero saltare l’affare. Ora, vista la gratuità del cartellino, i Red Devils potrebbero riprovarci, assicurandosi un calciatore che infondo non è mai uscito dai radar.