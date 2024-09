“Pronto Mister, posso tornare da lei?” | Assolutamente NO: Conte ha rifiutato il pupillo dell’Inter

L’attuale tecnico del Napoli non ha voluto tenere in considerazione la possibilità di rinforzare la squadra con un suo ex calciatore.

Dopo qualche difficoltà e diversi tormentoni estivi, alla fine Antonio Conte è stato accontentato in tutto e per tutto da Aurelio De Laurentiis e la sua nuova società. Con la cessione in prestito secco di Victor Osimhen al Galatasaray, il tecnico leccese potrà lavorare con la sua squadra ed una rosa ben definita che non vedrà calciatori scontenti o fuori dal progetto tecnico.

L’ex allenatore di Inter e Juventus, però, è stato accontentato anche e soprattutto sul mercato in entrata. Dopo gli arrivi di Buongiorno, Rafa Marin, Leonardo Spinazzola e David Neres, infatti, durante gli ultimi giorni di mercato, la società ha fatto uno sforzo importante ed è riuscita a portare a Napoli anche Romelu Lukaku, Scott McCtominay e Billy Gilmour.

Ora, la rosa azzurra, può essere considerata completa e ricca di alternativa e, se non probabilmente la più forte, se la potrà giocare per i primi tre posti. L’assenza di competizioni europee da disputare, inoltre, regalerà a Conte la possibilità di lavorare tutta la settimana con i suoi uomini, conoscerli meglio ed averceli in condizioni ottimali per i match di campionato.

Nel corso degli anni, inoltre, il tecnico leccese è diventato celebre anche per il poco tempo che ci è sempre voluto per entrare nella testa e nel cuore dei propri giocatori, nonché per la facilità con cui ha sempre inciso all’interno dei vari spogliatoi in cui è stato chiamato ad allenare. Anche a Napoli, in questo inizio di stagione, dopo la disastrosa sconfitta di Verona, è riuscito a raddrizzare la barca, vincendo le successive due partite.

Napoli, cosa manca in rosa

Dando una rapida occhiata alla rosa, però, potrebbero esserci delle lacune che durante l’anno rischiano di far sentire la differenza tra il Napoli e le favoritissime per lo Scudetto (Inter e Juventus su tutte). E, se centrocampo e attacco sembrano già reparti completi e fortissimi, a preoccupare è la retroguardia, corsie esterne comprese.

Proprio in questi ruoli sembrano mancare alternative valide. Sull’out di destra, per esempio, con Di Lorenzo che dovrebbe e potrebbe essere impiegato stabilmente nei tre dietro, resterebbe a disposizione il solo Mazzocchi. Difficilmente, infatti, si può ipotizzare di vedere lungo quella corsia gente come Ngonge e Politano, o lo stesso Zerbin, che non rientra nei piano di Conte.

Napoli, proposto Candreva. No di allenatore e dirigenza

Fino alle ultime ore di calciomercato, infatti, il Napoli ha cercato e non trovato un calciatore che potesse coprire quella casella, ma alla fine si è deciso di aspettare fino a gennaio. Secondo il giornalista di RaiSport, Ciro Venerato, alla società azzurra ed al tecnico Conte, è stato proposto un calciatore attualmente svincolato, ma che in passato è stato allenato dal tecnico leccese.

Si tratta di Antonio Candreva che, dopo l’esperienza alla Salernitana, è rimasto senza squadra. Il classe 1987 è stato allenato da Conte sia in Nazionale che all’Inter, nella stagione 2019/2020, l’ultima in nerazzurro per l’ex Sampdoria e Lazio, nonché la prima per l’ex allenatore del Chelsea. Furono addirittura 40, condite da sette gol, le presenze stagionali di Candreva che riuscì a fare bene proprio nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, prima del suo passaggio alla Samp.