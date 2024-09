Gasperini lo ha fatto fuori | Per lui non c’è posto all’Atalanta: in tribuna fino a fine anno

Gian Piero Gasperini esclude clamorosamente il giocatore. Per lui non c’è spazio tra le file dell’Atalanta. In tribuna tutto l’anno.

Tornata al lavoro sui campi di Zingonia dopo la sonora sconfitta per 4-0 rimediata venerdì scorso a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini punta a mettersi quanto prima alle spalle un inizio di stagione decisamente altalenante che l’ha già vista perdere tre partite ufficiali sulle quattro complessivamente disputate fin qui.

Tre sconfitte, due in campionato e una in Supercoppa Europea, che hanno certamente intaccato l’umore del gruppo nerazzurro il quale, eccezion fatta per la reboante affermazione per 0-4 sul campo del Lecce della prima giornata, è sembrato finora solo un lontano parente di quello che appena quattro mesi fa disintegrava il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nella finale di Europa League disputata a Dublino lo scorso 22 maggio.

Un inizio in salita, questo, chiaramente non preventivato dal tecnico piemontese degli orobici, il quale, una volta terminati gli impegni delle nazionali, che gli hanno sottratto ben 13 giocatori, dovrà necessariamente ritrovare la giusta quadra per evitare che la squadra scivoli ancora di più in classifica.

Il prossimo 15 settembre arriverà al Gewiss Stadium la Fiorentina di Raffaele Palladino che, ancora a caccia della prima affermazione stagionale, venderà cara la pelle al cospetto di un avversario di tutto rispetto come la Dea la quale, appena quattro giorni dopo, sarà chiamata a un altro impegno casalingo, però ben più complicato, contro i vicecampioni d’Inghilterra dell’Arsenal, che giungeranno a Bergamo in occasione della prima giornata della fase campionato di Champions League.

Atalanta, Gasperini aspetta Zaniolo, ma pensa anche alle alternative

Prelevato lo scorso 5 luglio dal Galatasaray con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, Nicolò Zaniolo resta un rebus ancora tutto da risolvere per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Indisponibile nelle sfide contro Real Madrid, Lecce e Inter, l’ex Roma e Aston Villa ha disputato a malapena 20 minuti lo scorso 25 agosto in occasione della gara persa 2-1 in trasferta contro il Torino di Paolo Vanoli.

Venti minuti, spesi quasi anonimamente dal classe ’99, che, qualora la situazione non dovesse cambiare positivamente, potrebbe clamorosamente rientrare in Turchia già a gennaio, con la società bergamasca pronta conseguentemente a tornare sul mercato per sopperire al suo scarso apporto. Gasperini nei giorni scorsi ha dichiarato di voler aspettare Zaniolo che, inserito anche in lista Champions, dovrà ora dimostare di essere ancora il giocatore che solo pochi anni fa aveva sorpreso tutti con la maglia della Roma.

Atalanta, Gasperini eslcude Scamacca dalla lista Champions

Fermo ai box da poco più di un mese a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata durante l’amichevole contro il Parma dello scorso 4 agosto, Gianluca Scamacca è stato giustamente eslcuso da Gian Piero Gasperini dalla lista dei 25 giocatori che dal prossimo 19 settembre rappresenteranno l’Atalanta in Champions League.

Una scelta ovviamente scontata, questa fatta dal tecnico piemontese dei nerazzurri, il quale dovrà rinunciare al bomber romano per ancora sei mesi. Il rientro in gruppo dell’ex Sassuolo e West Ham è infatti previsto per il febbraio 2025, con la Dea che, cautelatasi nel frattempo con l’acquisto a titolo definitivo di Retegui dal Genoa, non vede l’ora di riabbracciare il suo attaccante la cui riabilitazione sta fin qui procedendo in maniera spedita.