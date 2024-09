Fonseca, convocato d’urgenza Ibrahimovic in ufficio: bisogna reintegrare l’esubero | Serve come il pane

Il tecnico rossonero, che ha ricevuto la fiducia della società, dovrà però reintegrare un calciatore che già non considerava più.

Dopo appena tre giornate di campionato ed una stagione che è appena cominciata e non è ancora entrata nel vivo, il Milan sembra già in seria difficoltà, con una crisi che ormai sembra abbracciare tutte le sfere del club. Da quella societaria/dirigenziale, a quella tecnica, fino ad arrivare a quella riguardante i calciatori, infatti, i rossoneri sembrano già fare acqua da tutte le parti.

Due punti appena in tre partite, solo Como e Venezia hanno fatto peggio in Serie A, peggiore difesa, insieme a Lecce ed Atalanta, con sei gol subiti, due a partite, una fase difensiva disastrosa, calciatori che si ammutinano in campo e sembrano già aver sconfessato il proprio allenatore, dirigenza e proprietà assenti o quantomeno latitanti.

Il tunnel in cui sembra essersi infilato il Milan sembra davvero non vedere un piccolo spiraglio di luce, nemmeno in lontananza. Difficile sperare in qualcosa di positivo, almeno nell’immediato. Eppure, la rosa a disposizione ha dei valori importanti ed il mercato ha portato calciatori che alla lunga possono ulteriormente migliorarla.

L’ultimo arrivato è stato Tammy Abraham che, già alla sua prima presenza, ha dimostrato quanto potrà essere importante per questa squadra. Nelle scorse ore c’è stata la presentazione ufficiale della punta inglese. Con Zlatan Ibrahimovic ancora in vacanza, è toccato all’ad Giorgio Furlani sedere al fianco del calciatore ex Roma e rispondere alle tante domande dei giornalisti.

Milan, la posizione su Bennacer

Furlani ha spiegato una volta per tutte la posizione della società sul caso Theo Hernandez-Rafa Leao e poi ha parlato di Fonseca, rinnovandogli tutta la fiducia dell’intero management. Il tecnico portoghese, però, nei prossimi giorni avrà il compito di reintegrare in rosa, ma soprattutto cercare di recuperare, sia tecnicamente che fisicamente, un calciatore che sembrava sul piede di partenza e su cui lui, forse, non contava più.

Parliamo di Ismael Bennacer che il Milan ha provato a cedere in Arabia Saudita, durante le ultime ore di calciomercato, senza però riuscirci. L’algerino, dopo aver saltato la trasferta di Roma, ufficialmente per un problema fisico, ma praticamente perché era al centro di trattative di mercato, alla fine è rimasto ed ora si trova in ritiro con la propria Nazionale.

Torna Bennacer

Tornerà a Milanello alla vigilia del match di sabato 14 settembre contro il Venezia e dovrà ritrovare continuità, ma soprattutto feeling con tutto l’ambiente, il campo ed i compagni. Bennacer è stato uno dei calciatori più importanti durante gli anni della riscossa rossonera, quelli cioè che hanno portato al ritorno in Champions ed alla conquista dello Scudetto.

Nel maggio 2023, però, arrivò il grave infortunio durante il derby di andata valido per le semifinali di Champions League, contro l’Inter, e da lì non è più tornato lui. Questo lo ha visto scalare nelle gerarchie di Stefano Pioli ed ora lo vede partire dietro a Fofana e Reijnders anche in quelle di Fonseca. Il Milan, però, dopo averlo trattenuto, vuole recuperarlo e sarà compito dell’allenatore portoghese provare a farlo.