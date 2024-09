Vai via, non ti reggi in piedi | De Rossi, esclusione clamorosa: addio a mercato chiuso

Il giocatore non è la prima scelta nelle gerarchie di Daniele De Rossi. La Roma valuta la sua cessione a mercato chiuso.

Rientrata nella capitale dopo il pareggio per 0-0 rimediato domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta nella terza giornata di campionato, la Roma di Daniele De Rossi si gode qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro sui campi di Trigoria in vista della sfida contro il Genoa, in programma il prossimo 15 settembre.

Una sfida, quella contro il Grifone di Alberto Gilardino, che il tecnico giallorosso sarà costretto a preparare con una squadra ridotta all’osso a causa delle convocazioni in nazionale di ben 17 giocatori che nelle prossime due settimane rappresenteranno i propri paesi in gare di Nations League e qualificazioni mondiali.

Una situazione chiaramente già nota, questa, all’allenatore della Lupa il quale, seppur con pochi giocatori a disposizione, dovrà lavorare soprattutto sulla mentalità del gruppo, incapace, specialmente nelle prime due sfide della stagione contro Cagliari ed Empoli, di conquistare l’intera posta in palio contro formazioni sulla carta nettamente inferiori.

Sui sei punti a disposizione, che diventano nove considerando anche il match contro la Juventus, i capitolini ne hanno infatti conquistati a malapena due, pareggiando in trasferta contro rossoblù e bianconeri (0-0 il punteggio di entrambe le gare) e uscendo clamorosamente sconfitti per 1-2 dalla sfida interna contro i toscani, vittoriosi per la prima volta nella loro storia all’Olimpico grazie alle reti di Gyasi e Colombo.

Roma, Dovbyk non pervenuto: zero gol in tre partite per il bomber ucraino

Acquistato ufficialmente dalla Roma lo scorso 2 agosto per una cifra complessiva di 36 milioni di euro tra parte fissa e bonus, versata nelle casse del Girona, Artem Dovbyk ha fin qui leggermente deluso le aspettative dei suoi nuovi tifosi non trovando la rete nelle prime tre partite di campionato disputate contro Cagliari, Empoli e Juventus.

Un inizio decisamente pessimo sotto l’aspetto realizzativo, quello del bomber ucraino, il quale, reduce da una stagione 2023-2024 conclusa con 24 gol segnati in 39 presenze complessive con la maglia biancorossa dei catalani, ha ancora certamente bisogno di tempo per entrare nei meccanisimi di una squadra che, anche grazie alle sue reti, punta a tornare in Champions League a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione.

Roma, El Shaarawy nel mirino del Galatasaray: in Turchia il mercato chiude il 13 settembre

Impiegato per appena un minuto da Daniele De Rossi nella gara d’esordio pareggiata per 0-0 in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola, Stephan El Shaarawy sarebbe recentemente finito nel mirino del Galatasaray di Okan Buruk, pronto a fare un tentativo per lui nei prossimi giorni vista la chiusura del mercato fissata in Turchia al prossimo 13 settembre.

Un interesse forte, quello del club di Istanbul nei confronti del Faraone, il quale, stando a quanto venuto fuori in queste ore, non sembra però avere intenzione di lasciare la capitale. L’intento dell’ex Milan e Genoa, infatti, è quello di provare a risalire nelle gerarchie di De Rossi, che al momento lo colloca alle spalle di Soulé, Saelemaekers, Dybala e Zalewski.