Tu te ne vai con Osimhen: prendete lo stesso volo | Manna chiarissimo, venduto anche l’ultimo esubero

Il Napoli piazza in uscita anche l’ultimo esubero, prende lo stesso volo di Osimhen e lascia il Napoli al fotofinish del mercato estivo

Lo scorso sabato è arrivata una vittoria molto pesante per il Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona gli azzurri hanno avuto la meglio del Parma al termine di una partita rocambolesca. Tre punti arrivati in rimonta e grazie alla superiorità numerica. Nei minuti di recupero sono arrivate le reti decisive. Dopo mezz’ora dal suo debutto con la nuova maglia ha subito timbrato il cartellino Romelu Lukaku.

Il centravanti belga avrà il compito di non far rimpiangere Victor Osimhen. Il direttore sportivo Giovanni Manna non è riuscito a capitalizzare dalla sua cessione ma lo ha girato con la formula del prestito secco in Turchia al Galatasaray dove formerà un tridente di ex campioni di A come Dries Mertens e Mauro Icardi.

Il nigeriano avrà modo di poter giocare nei mesi a venire, con la speranza che il suo rendimento sia ottimale e il suo valore non diminuisca, per poi cederlo a cifre importanti la prossima estate.

Questo l’auspicio di De Laurentiis che ha trovato questa soluzione alternativa che consente di non dover pagare un lauto ingaggio a un giocatore che si sarebbe seduto in tribuna e che era stato messo fuori rosa.

Non solo Osimhen, un altro esubero se ne va in Turchia

Osimhen non è l’unico a lasciare il Napoli a inizio settembre. Secondo Fanatik, anche il terzino sinistro Mario Rui sarebbe vicinissimo al trasferimento in Turchia, al Besiktas. Escluso dalla lista di Serie A del Napoli, può ripartire da un club ambizioso che ha ingaggiato come centravanti Ciro Immobile.

Mario Rui ha rifiutato quest’estate le proposte di alcune squadre arabe e può così restare nel vecchio Continente e giocare le coppe europee con un club blasonato e ricco di storia. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

Un Napoli che ha cambiato molto in mezzo al campo

Il direttore sportivo Manna è a un passo dal piazzare due esuberi proprio sul gong del mercato, dopo aver tentato di trovare loro una nuova sistemazione per mesi.

Torna il sereno in casa Napoli e, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, Antonio Conte proverà a integrare in rosa anche gli innesti degli ultimi giorni, da Gilmour a McTominay, scozzesi pronti a migliorare il tasso tecnico della mediana.