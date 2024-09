Thiago Motta, scattato l’allarme alla Continassa | Lui non sarà più convocato: stracciato il tesserino

L’allenatore della Juventus deve rinunciare ad un calciatore in vista della stagione.

Un inizio di campionato davvero convincente ed un mercato scoppiettante che ha visto i dirigenti bianconeri letteralmente scatenati. Tanto è bastato per far passare la Juventus da semplice outsider a diventare la rivale più accreditata dell’Inter per la conquista del prossimo Scudetto.

Il doppio 3-0 contro Como e Verona in campionato ha davvero impressionato addetti ai lavori e opinionisti. Non solo e non tanto per il risultato largo, arrivato contro due squadre che erano comunque nettamente inferiori, ma soprattutto per la qualità del gioco espresso, per un Thiago Motta che sembra già totalmente in controllo di quella che è la sua squadra e per il fatto che le due partite siano stati giocate praticamente senza i nuovi acquisti.

A parte Kephren Thuram alla prima contro il Como, Cabal e qualche minuto per Kalulu e Douglas Luiz, infatti, il resto dei grandi acquisti di questa sessione estiva di mercato, messi a segno da Cristiano Giuntoli, ancora devono essere inseriti all’interno del motore bianconero.

L’ultimo trittico di calciatori arrivati dal mercato, poi, promette davvero di alzare a dismisura il livello di competitività a disposizione di Thiago Motta. Francisco Coinçecao, Nico Gonzales e Teun Koopmeiners sono calciatori importanti e, soprattutto gli ultimi due, sono stati fortemente voluti dall’ex allenatore del Bologna.

Mercato, la Juve rinuncia a Jadon Sancho

Spetterà a lui ora inserirli pian piano in un meccanismo che sembra già ben oliato e che avrà bisogno di ulteriori prove per rendere al massimo. La Juventus sembra comunque una corazzata e potrà affrontare le tre competizioni, a cui è chiamata a partecipare, con una rosa piena di qualità, ma anche di alternative importanti in tutti i reparti.

Fino alle ultime ore di calciomercato, almeno fino a 24 ore dalla chiusura della sessione estiva, inoltre, sembrava possibile un ulteriore grande arrivo alla corte di Thiago Motta. La Juventus, infatti, era fortemente interessata anche a Jadon Sancho, esterno offensivo di proprietà del Manchester United, ma che ha giocato fino a maggio in prestito al Borussia Dortmund.

Juve, Thiago Motta punta su Mbangula

L’ala sinistra inglese era un obiettivo dichiarato di Cristiano Giuntoli che alla fine, però, rendendosi conto della difficoltà di mettere a segno quest’ennesimo colpo, ha deciso di rinunciare. Troppo alti i costi dell’operazione, infatti, sia dal punto di vista dell’ingaggio – 20 milioni di euro lordi – sia dal punto di vista del prezzo del cartellino.

La Juventus ha rinunciato a Sancho, quindi, e ha deciso di puntare forte su Mbangula, esterno d’attacco classe 2004 che un po’ a sorpresa ha giocato titolare nei primi due match della stagione ed ha subito ben impressionato, realizzando un gol, fornendo due assist e procurandosi un rigore. Il giovane bianconero si alternerà sulla fascia sinistra d’attacco con Kenan Yildiz e potrebbe avere molto spazio in stagione.