Io con Dybala non posso rimanere | Roma, cessione a mercato chiuso: non poteva aspettare gennaio

La permanenza di Dybala provoca una frattura all’interno dello spogliatoio della Roma, un giocatore decide di andarsene pur di non restare in squadra con lui

La Roma arriva alla prima pausa per gli impegni delle Nazionali con maggiore fiducia per il proseguo della stagione. Nel terzo turno di campionato, i giallorossi hanno conquistato un punto prezioso sul campo della Juventus, al termine di una partita priva di emozione e in cui il tatticismo ha avuto la meglio. La squadra di Daniele De Rossi ha fornito segnali positivi per quanto riguarda la tenuta difensiva ma non è riuscita a pungere in attacco.

Ha deluso Dovbyk, poco servito e chiuso dalla coppia di centrali costituita da capitan Federico Gatti e dal brasiliano Gleison Bremer. L’ucraino non si è mai reso pericoloso, nemmeno dopo l’ingresso nella ripresa di Paulo Dybala.

Il fantasista ha deciso di rifiutare la ricca proposta economica di un triennale proveniente dall’Arabia per sposare i colori giallorossi e restare in Italia. Una scelta di cuore che tutto il popolo romanista ha accolto con grande entusiasmo e riconoscenza.

L’argentino proverà a ricambiare l’affetto della curva siglando reti pesanti e fornendo assist preziosi per i compagni di reparto, in una stagione in cui la Roma è chiamata a conquistare la qualificazione in Champions League dopo che la proprietà ha investito molto nella campagna acquisti di quest’estate.

Dybala resta, lui invece accetta l’offerta dell’Arabia

Mercato in entrata che non è ancora finito dato l’arrivo di Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid. Un tassello che mancava nella retroguardia dopo la partenza di Kumbulla, che si è trasferito in Liga all’Espanyol, e il mancato arrivo di Danso e di Thiago Djalò.

Roma che sta per chiudere anche per un altro parametro zero di lusso come Mats Hummels che ha giocato da titolare l’ultima finale di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund. Prenderà il posto di Chris Smalling, ormai prossimo al trasferimento all’Al-Fahya. Il calciatore inglese firmerà un contratto fino al 2026.

Le novità nella difesa della Roma dopo il mercato estivo

Una difesa della Roma che ha visto la partenza anche di due terzini come Spinazzola e Karsdorp, finiti fuori dal progetto tecnico di De Rossi.

Riscattato, invece, dal Lipsia Angelino che si era messo in mostra nel girone di ritorno tanto da meritarsi la riconferma in organico.