Inzaghi ha inserito il suo numero in black list | Adesso ripartirà dalla Serie B: chiamato dalla Sampdoria

Il tecnico nerazzurro, dopo l’arrivo di Palacios, vuole anche sistemare le ultime situazioni in uscita per quel che riguarda l’attuale rosa.

La squadra che è stata meno protagonista in questa sessione estiva di calciomercato è stata sicuramente l’Inter. Il club Campione d’Italia, infatti, tra acquisti importanti già chiusi ampiamente prima dell’estate e una rosa che non aveva bisogno di grandi stravolgimenti, ha assistito a questi mesi di trattative da spettatore più che da protagonista.

E, così, dopo gli arrivi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, chiusi già da tempo con l’accordo con gli agenti dei due giocatori svincolati dalle rispettive squadre lo scorso 30 giugno, i dirigenti dell’Inter hanno deciso di puntare sull’ormai ex portiere del Genoa, Josep Martinez.

Lo spagnolo è arrivato per 15.5 milioni di euro e, fino a queste ultime ore di mercato, è stato l’ultimo acquisto in casa Inter. Il subentro del Fondo Oaktree alla guida dell’Inter, al posto di Steven Zhang, poi, ha imposto nuovi diktat ai dirigenti nerazzurri che hanno dovuto cambiare strategie e filosofia rispetto agli ultimi anni e stagioni.

Niente usato sicuro, niente calciatori di esperienza e di età un po’ più avanzata, quindi. Simone Inzaghi, infatti, aveva individuato Mario Hermoso, prima, e Ricardo Rodriguez, poi, come rinforzo ideale nel ruolo di braccetto di sinistra, quello che doveva fungere da vice-Bastoni. Entrambi in scadenza di contratto, però, non sono arrivati per il veto della nuova società che non ha voluto corrispondere stipendi di un certo livello a calciatori Over 30.

Mercato, gli ultimi movimenti dell’Inter

Come ultimo rinforzo, per andare a coprire la casella mancante del difensore di sinistra, quindi, è arrivato l’argentino Palacios che, nonostante alcuni intoppi burocratici, è diventato un nuovo giocatore dell’Inter durante l’ultima giornata di questa sessione estiva di calciomercato.

I nerazzurri si sono concentrati soprattutto sulle uscite ed hanno tolto da ogni impiccio Simone Inzaghi, cedendo quelli che venivano considerati gli esuberi o comunque i calciatori troppo giovani, o meglio meno pronti, per far parte della rosa interista. Via quindi Oristanio, Sebastiano Esposito, Vanheusden, Pio Esposito, Pilip Stankovic, Agoumé ed altri ragazzi che avevano bisogno di un’altra esperienza per crescere.

Mercato Inter, Correa resta a Milano

Via, in prestito con diritto di riscatto, ma con il controriscatto a favore nerazzurro, anche il gioiellino Valentin Carboni che crescerà al Marsiglia alla corte di Roberto De Zerbi. Niente da fare per Joaquin Correa che, nonostante non faccia parte del progetto tecnico nerazzurro, non ha ricevuto offerte all’altezza ed è rimasto ad Appiano Gentile.

Discorso diverso, invece, per Ionut Radu, da tempo escluso dalla possibile rosa definitiva dell’Inter. Il portiere rumeno piace molto alla Sampdoria, ma a questo punto un suo trasferimento a Genova appare assai difficile. Resta l’opzione Turchia anche a causa di un mercato che, da quelle parti, chiude con qualche giorno di ritardo rispetto al resto dell’Europa.