France Football lo candidò a Pallone d’Oro | Fabiani lo pesca dagli svincolati: preso l’ex fenomeno decaduto

Candidato a Pallone d’Oro e ora svincolato, il top riparte dalla Lazio. Grande mossa del d.s., Fabiani. Rinforzata la rosa di Baroni.

Fermata sul 2-2 dal Milan di Paulo Fonseca nell’anticipo della terza giornata giocato all’Olimpico sabato scorso, la Lazio di Marco Baroni ha ripreso ad allenarsi sui campi di Formello, senza ben nove nazionali, in vista dell’impegno casalingo del prossimo 16 settembre contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Un impegno, quello contro la formazione scaligera, che i biancocelesti proveranno ovviamente a vincere non solo per appropriarsi di un posto nelle zone nobili della classifica, ma anche per iniziare a ingranare per bene dopo il rendimento decisamente altalenante delle prime tre giornate di campionato.

Un rendimento, fatto di una vittoria, una sconfitta e un pareggio, che colloca attualmente i capitolini all’ottavo posto in classifica con quattro punti, a meno tre dalla vetta occupata da Inter, Juventus, Torino e Udinese. Fare calcoli in questo momento è chiaramente prematuro, ma incamerare i tre punti contro un avversario, il gruppo gialloblù, decisamente in salute rappresenterebbe un’iniezione di fiducia davvero importante in vista degli appuntamenti futuri.

Considerando i prossimi impegni di campionato ed Europa League, la Lazio è attesa da un tour de force non indifferente che metterà certamente alla prova la tenuta della sua rosa che, da molti considerata incompleta e non competitiva, sarà chiamata a smentire tutti a suon di risultati positivi.

Lazio, Fabiani guarda al mercato degli svincolati

Chiusasi ufficialmente alla mezzanotte tra venerdì 30 e sabato 31 agosto, la sessione estiva di calciomercato lascia ora spazio, per così dire, a un altro tipo di calciomercato la cui cui chiusura definitiva è fissata al prossimo 12 dicembre: stiamo parlando ovviamente del calciomercato degli svincolati.

Una realtà, quella dei giocatori attualmente senza contratto, alla quale molte società stanno prestando attenzione in questi giorni di sosta col chiaro intento di ingaggiare qualche elemento di valore che possa far comodo ai propri allenatori. Molte società, tra cui la Lazio del direttore sportivo, Angelo Fabiani, il quale potrebbe a breve fare un tentativo per un fenomeno decaduto rimasto senza squadra dopo la fine della sua ultima esperienza in Premier League.

Dele Alli, da possibile Pallone d’Oro a svincolato di lusso: ci pensa la Lazio

Rimasto senza squadra dopo la fine della sua ultima esperienza in Premier League tra le file dell’Everton, con il quale non è mai sceso in campo nella stagione 2023-2024, Dele Alli è alla ricerca di una nuova squadra disposta a concedergli un’occasione per rilanciarsi dopo l’anonimato degli ultimi anni.

Considerato da France Football come possibile Pallone d’Oro secondo una lista stilata nel 2018, il talento inglese ha purtroppo completamente smarrito la via nel tempo, passando da stella del Tottenham e dell’Inghilterra a oggetto del mistero del quale si sono quasi perse le tracce. Un fenomeno decaduto, alla ricerca di un posto in cui stare bene, che a 28 anni potrebbe ancora dire la sua ad alti livelli. La Lazio del presidente, Claudio Lotito, sulla scia di quanto fatto dalla Roma con Hermoso nelle scorse ore, potrebbe farci un pensierino nelle prossime settimane. È certamente azzardato ipotizzare un’operazione del genere, ma in fondo sognare non costa nulla.