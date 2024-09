È sempre stato il peggior rivale di Buffon | Da oggi torna a giocare a sorpresa: ha firmato in Portogallo

In carriera è stato tra i rivali di Buffon, oggi il portiere torna a giocare e lo fa in Portogallo, pronto a difendere ancora i pali

Gianluigi Buffon è stato per oltre un ventennio tra i migliori portieri al mondo. Ha vinto un Mondiale con la maglia della Nazionale italiana nel 2006 da protagonista, con una parata decisiva nella finale contro la Francia su un colpo di testa ravvicinato di Zinedine Zidane. L’estremo difensore toscano ha vestito due maglie nella sua carriera di club. L’esordio e l’epilogo da calciatori sono stati al Parma, con gli emiliani che erano all’apice dei loro successi e che adesso sono tornati in A.

Ma la maglia con cui ha ottenuto maggiori soddisfazione è stata quella bianconera della Juventus, con il rammarico di non aver alzato la Champions League, trofeo sfiorato per ben tre volte con finali perse.

Una fede nei confronti della squadra di Torino che lo portò, da neo-campione del Mondo, a scegliere di scendere in B pur di non lasciare la Juventus e l’ha guidata a un decennio da dominatrice in Italia, quello scorso, prima di decidere di dire addio.

Oggi è il capo delegazione della Nazionale. Ha accompagnato il commissario tecnico e la squadra negli Europei che si sono disputati in Germania e che hanno visto gli azzurri uscire agli ottavi di finale con delle prestazioni nettamente inferiori alle aspettative.

Buffon lo ha affrontato più volte, ora torna a giocare in Portogallo

Uno dei tanti rivali di Buffon è stato Guillermo Ochoa. Dopo l’ultima parentesi in Italia, tra i pali della Salernitana, ha deciso di continuare a giocare e ha firmato con l’AFS Futebol SAD, club che milita nella massima serie portoghese.

Per lui ben cinque Mondiali disputati con la maglia della Nazionale messicana e tante squadre prestigiose di club che ha indossato. La scorsa avventura è stata la prima per lui nel nostro Paese, ma si è conclusa con la retrocessione. Ora una nuova sfida per lui.

Ochoa, Navas, Reina: la lunga lista dei portieri over 30 che ancora sanno essere decisivi

Ochoa non è l’unico portiere esperto che continua a giocare nei principali campionati europei. In A milita Pepe Reina, titolare in questo inizio di stagione con il neopromosso Como, mentre il Monza ha ingaggiato Keylor Navas.

Un ruolo che consente di giocare anche oltre i 40 anni e Buffon è stato un esempio in tal senso. Ha deciso di scendere in campo finché si è sentito in grado di dare il massimo.