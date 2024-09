All’Inter credevano di aver trovato il nuovo Roberto Carlos | Oggi ha rescisso il contratto: addio ufficiale

Quando è arrivato all’Inter in molti lo hanno considerato l’erede di Roberto Carlos, la sua è stata una carriera nettamente inferiore e ora rescinde

L’Inter ha sempre avuto una straordinaria tradizione di giocatori sudamericani. Negli anni ’90 hanno vestito la maglia nerazzurra campioni come Ronaldo, Roberto Carlos e Alvaro Recoba, capaci di incantare tutti gli amanti del calcio e i tifosi con giocate di altissimo livello, prima di proseguire altrove la loro carriera. La lunga presidenza targata Massimo Moratti si è contraddistinta per innesti di grande classe, con un gran tiro dalla distanza e un’innata abilità nel dribbling.

Questo è il caso di Adriano che a Milano ha mostrato gli sprazzi migliori della sua breve ma indelebile carriera, prima dell’avvento dell’organico che ha regalato al popolo nerazzurro lo storico Triplete del 2010, con Josè Mourinho in panchina.

La colonia sudamericana prevedeva Julio Cesar in porta, Maicon a spingere sulla fascia, Thiago Motta ed Estebian Cambiasso in mezzo al campo e Diego Milito come terminale offensivo, capace di vincere la classifica capocannoniere e decidere con una doppietta la finale di Champions League.

Anche l’Inter attuale ha un attaccante e capitano argentino come Lautaro Martinez mentre il prossimo ad esplodere potrebbe essere Valentin Carboni, in prestito per la stagione attuale al Marsiglia ma giovane di enorme prospettiva.

All’Inter doveva esplodere ma non ha mai inciso, ora rescinde il contratto

Grandi aspettative erano riposte in Alex Telles che molti ritenevano il degno erede di Roberto Carlos. Il terzino brasiliano non ha lasciato nessun ricordo in Italia.

Nell’estate del 2023 ha deciso di lasciare il Manchester United e ha firmato con l’Al Nassr. Il club della Saudi Pro League ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto, solo un anno dopo l’arrivo del giocatore in Arabia.

Non solo Telles, altri svincolati di lusso sono ancora senza squadra

Grande rammarico per il difensore che non è riuscito a convincere nemmeno lontano dall’Europa e adesso, da svincolato, sarà libero di accettare eventuali future offerte per il proseguo della sua carriera.

Il mercato degli svincolati è sempre attivo e diversi talenti di caratura internazionale sono ancora in attesa di una nuova sistemazione, tra cui Adrien Rabiot che non ha rinnovato con la Juventus e il finalista di Champions Hummels, a un passo, però, dalla firma con la Roma.