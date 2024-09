Hermoso, sei tu il botto di fine mercato: ritorna alla carica la vecchia pretendente | Tesserato in Serie A

Il difensore ex Atletico Madrid potrebbe finire in Serie A dopo l’interesse di tante squadre del nostro campionato.

Cinque stagioni nell’Atletico Madrid, grande esperienza internazionale e nelle coppe europee, ma ancora soltanto 29 anni e la possibilità di poter essere un calciatore importante per chiunque abbia voglia e scelga di puntare su di lui e tesserarlo.

Parliamo di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo, perfetto come braccetto di sinistra in una difesa a tre, ma all’occorrenza da poter impiegare anche come centrale mancino o terzino sinistro in una difesa a quattro. Di lui si è parlato tantissimo in questa sessione estiva di calciomercato, soprattutto in orbita italiana.

Hermoso, che si è svincolato dall’Atletico Madrid il 30 giugno 2024, è stato più volte accostato ad Inter e Napoli e, a dirla tutta, sembrava ad un passo, sia dai nerazzurri che dai partenopei. A Milano ci hanno rinunciato per via dell’età e dell’onerosa richiesta d’ingaggio che non si sposano con la filosofia dei nuovi proprietari del club.

Il Napoli, come detto, sembrava ad un passo, ma ad oggi ancora non se n’è fatto nulla. Il suo nome è stato accostato, nelle scorse settimane, anche a Milan e Roma, ma i rossoneri non hanno mai approfondito il discorso, mentre i giallorossi hanno poi preferito puntare su Kevin Danso. Il suo futuro, però, potrebbe essere comunque in Serie A.

Bologna, idea Hermoso per la difesa

L’ingaggio spaventa non poco, ma Vincenzo Italiano, per il suo Bologna, potrebbe anche ricevere un regalo Champions dalla sua società, visti anche i problemi difensivi palesati in queste prime due giornate e l’infortunio occorso ad Erlic che non sembra essere grave, ma che mette la società rossoblù nelle condizioni di acquistare al più presto un altro difensore. L’idea è Mario Hermoso, ma andiamo con ordine.

Dopo aver inseguito a lungo, ma poi rinunciato a Logan Costa e allo juventino Rugani, che poi si è accasato all’Ajax con la formula del prestito secco, sono diversi i nomi sul taccuino di Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha il compito di sostituire, Riccardo Calafiori, passato all’Arsenal per quasi 50 milioni di euro.

Bologna, tutte le piste per la difesa

Si tratta del ceco Martin Vitik, per il quale i rossoblù si sono spinti fino a 13 milioni di euro più bonus, ma la cui pista sembra adesso essersi raffreddata; di Becir Omeragic, svizzero del Montpellier che piaceva già a Sartori un paio di anni fa; del brasiliano Alexsandro del Lille, anche se qui la richiesta di 18 milioni di euro spaventa i felsinei; di Sikou Niakate del Braga e di Sinaly Diomande, 23enne ivoriano del Lione.

Nelle ultime ore, però, sembrano spuntare due piste nuove che potrebbero prendere sempre più quota. Una porta a Batista Mendy, 20enne francese in forza ai turchi del Trabzonspor, mentre l’altra porterebbe, come detto, proprio a Mario Hermoso che, a differenza degli altri, essendo svincolato, ha il vantaggio di poter essere tesserato anche al termine della sessione estiva di calciomercato.