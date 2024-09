Hamilton, salta tutto al photofinish: gli hanno stracciato il contratto | Ferrari si è convinta così

Il pilota britannico era stato annunciato lo scorso febbraio come nuovo pilota della Ferrari per la prossima stagione.

La notizia è stata di quelle fragorose ed ha fatto sognare tutti gli amanti dello sport più importante e seguito a quattro ruote, ma soprattutto tutti i tifosi della Ferrari. In Italia, ma non solo, quindi, era tornato l’entusiasmo, nonostante gli ultimi quindici anni sono stati davvero molto magri di successi e soddisfazioni.

A febbraio scorso, infatti, è arrivata la notizia del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il pluricampione del Mondo è stato poi ufficializzato a luglio ed è pronto a tingersi di Rosso e diventare un dipendente della scuderia di Maranello dalla prossima stagione.

L’attesa è sfibrante e tutti gli appassionati della Ferrari non vedono l’ora di vedere Lewis Hamilton guidare la più amata monoposto di sempre. Lascerà il posto al pilota britannico, lo spagnolo Carlos Sainz che si appresta a salutare Maranello e tutti i suoi tifosi.

L’accoppiata tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton fa già sognare tutti gli appassionati di Formula Uno, ma non sarà di facile gestione. Bisognerà capire, infatti, chi dei due sarà considerato primo pilota nei progetti della Ferrari e in quella che sarà la prospettiva futura.

Mercedes, ufficiale la scelta di Antonelli per il 2025

Nel frattempo, una notizia che era nell’aria, ora è diventata ufficiale. Andrea Kimi Antonelli, infatti, prenderà il posto di Hamilton in Mercedes e guiderà una delle più famosi monoposto al Mondo dalla stagione che verrà, cioè quella del 2025.

Toto Wolff, boss della scuderia tedesca, ha annunciato la scelta di promuovere il giovane pilota bolognese al fianco di George Russel. Così come quella di Hamilton, anche questa notizia era attesa con ansia dai tanti tifosi italiani che seguono con passione e impegno la Formula Uno.

Formula Uno, Antonelli primo italiano dopo Giovinazzi

Wolff si era già fatto scappare questa indiscrezione e la volontà di puntare sul suo giovane pupillo italiano e quindi, come detto, la notizia non arriva come una sorpresa. Antonelli, quindi, sarà il primo italiano a guidare nella massima serie dopo Antonio Giovinazzi, che aveva gareggiato con l’Alfa Romeo tra il 2019 e il 2021.

Il 18enne figlio d’arte ha in realtà debuttato in Formula Uno, sempre alla guida della Mercedes, ma in quel caso la W15 di Russell, nelle prime prove libere dell’ultimo weekend a Monza. Ora, è arrivata la notizia ufficiale e per il pilota bolognese il culmine di un percorso di crescita, voluto da Wolff, e che lo porterà a gareggiare ufficialmente in F1 dalla prossima stagione.