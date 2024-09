Davide Calabria, partita la gogna mediatica: “E’ tutta colpa tua” | Anche Ancelotti si è messo in mezzo

Davide Calabria è stato fortemente criticato sui social, i tifosi del Milan lo ritengono inadeguato, ecco per quale motivo

Il calciomercato del Milan si è concluso con gli obiettivi di mercato che sono stati raggiunti. La dirigenza aveva individuato alcuni profili funzionali al gioco del nuovo allenatore Paulo Fonseca e sono arrivati in Italia per cercare di colmare il gap con l’Inter. L’inizio del campionato non è stato dei migliori ma serve tempo per consentire ai nuovi arrivati di integrarsi nello spogliatoio e negli schemi del tecnico portoghese.

In attacco ufficializzato un doppio colpo al posto di Olivier Giroud. Il titolare sarà Alvaro Morata e si alternerà con Tammy Abraham, arrivato al fotofinish dalla Roma per consentire un turnover in una stagione che vedrà i rossoneri affrontare molte partite ravvicinate.

In mezzo al campo la mediana è stata rinforzata con Fofana del Monaco, un giocatore utile in fase di interdizione e che potrà consentire un maggiore equilibrio tra i reparti che è mancato nei primi match stagionali, con ripartenze fatali per la retroguardia.

Difesa che ha un nuovo leader, Pavlovic, che ha esordito molto bene sul campo del Parma e che ha la giusta aggressività per fronteggiare i bomber di A. Dovrà però essere aiutato dai compagni per evitare delle imbarcate.

Calabria è nei guai, i tifosi lo criticano, ecco perché

Davide Calabria è stato criticato sui social dato che dovrà fronteggiare il tridente stellare del Real Madrid nella prima fase di Champions League, in cui i rossoneri dovranno scendere in campo al Bernabeu contro la squadra di Carlo Ancelotti e campioni del calibro di Rodrygo, Vinicius e Mbappè.

Nella giornata di giovedì 29 agosto si sono tenuti a Montecarlo i sorteggi. Il Milan ha pescato anche il Liverpool e il Bayer Leverkusen, avversari ostici, mentre dovranno arrivare punti contro il Bruges, la Stella Rossa e il Girona in casa, la Dinamo Zagabria e lo Slovan Bratislava in trasferta.

Tutti contro Davide Calabria. Ho i brividi pic.twitter.com/D6ZFrKC5v7 — Lafael Reao (@LafaelReao) August 29, 2024

Una nuova Champions in cui il Milan vuole essere protagonista

Un nuovo format che prevede un numero maggiore di partite e playoff per accedere poi agli ottavi di finale. Il Milan ha le carte in regola per passare il turno ed è l’obiettivo minimo che è fallito l’anno scorso, uno dei motivi che è costato la panchina a Pioli.

La difesa dovrà però trovare maggiore solidità per evitare di fare figuracce contro squadre blasonate e che dispongono di un reparto offensivo di altissimo livello.