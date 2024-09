Cristiano Ronaldo lo chiama: “vieni in Arabia” | Lui lo comunica alla società: grossa perdita per la Serie A

Il mercato arabo è stato molto meno scoppiettante rispetto ad un anno fa, ma non è ancora terminato.

Dopo i botti e i fuochi d’artificio di un’estate fa, la Saudi Pro League ha vissuto una sessione di calciomercato pressoché tranquilla, costellata da colpi minori e capace di accendersi soltanto nelle ultime settimane.

In realtà, in questo mercato, a far scalpore, per quel che riguarda l’Arabia, sono stati più i colpi sfumati di quelli effettivamente messi a segno. Dopo aver portato in Estremo Oriente calciatori di secondo piano, con Aubameyang e l’ex Cagliari Nandez in vetrina, negli ultimi giorni di mercato sono approdati in terra saudita, Joao Cancelo ed Ivan Toney.

Erano ad un passo dal passaggio in Arabia, però, due big della nostra Serie A, come Paulo Dybala e Victor Osimhen. Entrambi i colpi, però, almeno per ora, sono sfumati soprattutto a causa del mancato accordo tra le squadre che detengono il cartellino dei calciatori e quelle che volevano acquistarlo. Dybala ha scelto di sua volontà di restare a Roma, mentre il caso Osimhen fa ancora discutere.

Il mercato saudita, però, si chiuderà il 2 settembre e c’è ancora tempo per riaprire (o aprire) trattative che sembravano chiuse o ormai senza possibilità di riuscita. La stella indiscussa del campionato saudita, nonostante l’età, resta sicuramente Cristiano Ronaldo che milita nell’Al Nassr.

Al Nassr, idea Varane?

CR7, nelle prossime settimane, potrebbe convincere un suo ex compagno di squadra, con cui ha vinto quattro Champions League con la maglia del Real Madrid, a trasferirsi in terra saudita. Prima, però, questo calciatore dovrebbe rescindere il suo contratto con l’attuale squadra che ne detiene il cartellino.

Parliamo di Raphael Varane, difensore centrale francese, attorno a cui si è aperto un vero e proprio caso nelle ultime ore. L’ex Campione del Mondo con la Nazionale francese è a tutti gli effetti un calciatore del Como, club neopromosso in Serie A che nelle scorse settimane lo aveva, abbastanza sorprendentemente, messo sotto contratto.

Clamoroso Varane, possibile rescissione del contratto con il Como

L’ex calciatore di Real Madrid e Manchester United aveva debuttato con la maglia dei lariani in occasione della sfida di Coppa Italia di metà agosto contro la Sampdoria. La sua partita, però, durò soltanto 23′ e un infortunio lo fece uscire anzitempo dal campo. Per questa ragione, quindi, Varane è stato escluso dalla lista dei 25 giocatori consegnati dal club alla Lega Serie A per la stagione 2024/25.

Ora, regna una discreta incertezza riguardo ai tempi di recupero e sulla data del possibile rientro del difensore francese. Fabregas, però, ha bisogno di giocatori integri fisicamente su cui puntare e, quindi, la società lombarda sta addirittura valutando l’ipotesi della rescissione del contratto del giocatore che, in quel caso, sarebbe libero di firmare per l’Al Nassr del suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo.