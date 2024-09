Roma, attuato il ‘piano Monchi’: venduto l’altro top player giallorosso per fare cassa | Tifosi imbestialiti

La Roma è costretta a cedere al fotofinish del mercato un proprio top player per fare cassa, il modus operandi è in stile Monchi

La campagna acquisti della Roma è stata economicamente dispendiosa come non si vedeva da tempo nella Capitale. Investimenti importanti quella della proprietà dei Friedkin, desiderosi di fare un salto di qualità e di puntare con maggiore concretezza alla qualificazione in Champions League che è sfumata nel rush finale del passato campionato dopo una rimonta quasi completata da Daniele De Rossi.

Un ruolino di marcia che è valsa al tecnico il rinnovo per le due annate successive, anche per la capacità di essersi portato dalla sua parte lo spogliatoio, trasmettendo l’attaccamento alla maglia che ha avuto da calciatore quando è diventato anche capitano dei giallorossi.

Una rosa ampia che può consentire a De Rossi delle rotazioni maggiori in una stagione in cui il calendario sarà fitto di partite da disputare e con la volontà della dirigenza di ripetere l’ottimo cammino in campo internazionale negli ultimi tre anni.

Il monte ingaggi è stato abbassato, con ingaggi pesanti che non sono più a carico della società e con un bilancio che è quasi sanato, tanto che i paletti del fair play finanziario sono stati più flessibili, permettendo di spendere per qualche innesto a titolo definitivo.

Un sacrificio che i tifosi non gradiscono, il giovane lascia la Roma

Roma che si trova costretta a piazzare in uscita qualche esubero nelle ore finali di questa sessione estiva. Come ai tempi di Monchi, i sacrifici sono necessari per fare cassa e il più probabile a fare le valigie è il giovane Edoardo Bove.

Dopo essere stato nel mirino della Fiorentina, il centrocampista, che è finito ai margini del progetto, non è stato mai schierato da De Rossi nei primi due match di campionato. I club interessati sono l’Eintracht Francoforte in Bundesliga e Nottingham Forest in Premier League. Non si è allenato ieri e questo è un segnale indicativo.

Le cifre dell’operazione, Bove vorrebbe partire solo in prestito

L’Eintracht Francoforte ha proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni mentre gli inglesi vorrebbero il giocatore a titolo definitivo per otto milioni più bonus.

Bove vorrebbe andare via in prestito per avere la possibilità di tornare a Trigoria la prossima estate per giocarsi le chance di restare, stavolta per sempre, nella sua città.