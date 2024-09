I soldi per Sancho li diamo a te | Thiago Motta contento: proposto e accettato l’ultimo affare dell’estate

L’allenatore bianconero è stato accontentato in tutto durante il mercato estivo anche se alla fine non è arrivato il calciatore inglese.

Il mercato della Juventus, alla fine, si è chiuso senza il botto. O meglio. I bianconeri sono stati gli assoluti protagonisti delle ultime settimane della sessione estiva appena andata in archivio, con alcuni acquisti sensazionali che alzano a dismisura il livello della rosa, ma è mancato il colpo Jadon Sancho che era nel mirino del club.

Cristiano Giuntoli, di concerto con la società, ma alla fine anche con l’allenatore Thiago Motta, ha deciso di mollare la pista che portava all’esterno d’attacco a causa dei costi troppo elevati dell’operazione. Le motivazioni che hanno portato alla rinuncia, però, sono anche di natura tecnica.

Sancho, nel frattempo, dopo i sei mesi in prestito al Borussia Dortmund e la rottura totale con il Manchester United e tutto l’ambiente, è passato al Chelsea, altra squadra che lo ha inseguito per diverse settimane ed alla fine è riuscito a portarlo a Londra, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Tornando alla Juventus, però, come dicevamo, la scelta è avvenuta di concerto tra tutte le parti in causa ed anche l’allenatore Thiago Motta ha ritenuto che la squadra fosse già al completo. Dopo aver tagliato e poi ceduto al Liverpool, Federico Chiesa, e perfezionato il passaggio di Soulé alla Roma, al club torinese servivano delle ali offensive che si potessero sposare con le idee del proprio tecnico.

Juve, Thiago Motta punta forte su Mbangula

In tal senso sono da considerare gli importanti acquisti di Francisco Conçeicao, ma soprattutto di Nico Gonzales, vero e proprio colpo di mercato delle ultime settimane, insieme a quello di Teun Koopmeiners. Il portoghese e l’argentino comporranno, insieme a Weah e Kenan Yildiz, le possibili scelte per le corsie laterali offensive della Juve.

Il vero motivo per cui Giuntoli ha deciso di mollare Jadon Sancho, però, ha un nome e cognome ben preciso ed è quello di Samuel Mbangula. L’esterno d’attacco belga è stato promosso come prima scelta da Thiago Motta e dalla società per quanto riguarda la corsia laterale sinistra dell’attacco bianconero.

Juve, arriva il prolungamento con adeguamento per Mbangula

Questo è avvenuto dopo l’ottimo inizio di stagione del classe 2004 juventino che, dopo essere stato schierato a sorpresa da Thiago Motta, ha collezionato un gol e tre assist nelle prime due partite, procurandosi anche un rigore a Verona. La Juventus crede fortemente nelle qualità del ragazzo e lo ritiene già pronto per una stagione da protagonista in prima squadra.

Ora, per Mbangula, è previsto anche un prolungamento del contratto che passa dalla scadenza al 30 giugno 2027 a quella del 2029, con relativo adeguamento anche dell’ingaggio che verrà portato a livello della prima squadra. Un giusto premio per la vera sorpresa di questo inizio di stagione bianconero.