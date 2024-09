Giuntoli ineluttabile: ha preso un altro fenomeno | Ufficializzato insieme a Koopmeiners

Juventus, non solo Koopmeiners: nel giorno dell’ufficializzazione dell’olandese, Giuntoli ha ingaggiato un altro fenomeno. È già a Torino.

Prima in classifica con sei punti, conquistatti grazie alle due vittorie consecutive ottenute nelle prime due giornate di campionato contro Como ed Hellas Verona, la Juventus di Thiago Motta continua a lavorare sui campi della Continassa in vista del difficile impegno casalingo di domenica sera contro la Roma di Daniele De Rossi.

Una sfida, quella contro la formazione capitolina in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium, passata leggermente in secondo piano nelle ultime ore a causa della tanto attesa ufficializzazione dell’ingaggio da parte della Vecchia Signora di quel tanto desiderato Teun Koopmeiners, giunto a Torino dall’Atalanta per un complessivo di 59 milioni di euro.

Un’operazione, quella per il forte centrocampista olandese, portata avanti con sapienza e caparbietà dal direttore sportivo della società bianconera, Cristiano Giuntoli, il quale, al termine di una telenovela che pareva infinita, è riuscito a strappare il sì definitivo al club del presidente, Antonio Percassi.

Con l’ingaggio del classe ’98 ex Az Alkmaar la rosa della Juventus a disposizione di Thiago Motta può quindi considerarsi completa al 100 per cento, a prescindere dall’arrivo di Jadon Sancho dal Manchester United. Spetterà ora al tecnico italo-brasiliano ex Bologna saper gestire nel migliore di modi un gruppo pieno zeppo di talento il cui principale obiettivo è la vittoria di quello scudetto mancante all’ombra della Mole dalla stagione 2019-2020.

Juventus, addio Chiesa: il classe ’97 ha detto sì al Liverpool

Passata spesso in secondo piano nel corso dell’estate in seguito alle molteplici operazioni in entrata concluse da Cristiano Giuntoli, la questione Federico Chiesa è stata finalmente risolta. Dopo mesi trascorsi nello stallo più totale, l’ex Fiorentina, di comune accordo con la Juventus, ha infatti detto sì al trasferimento in Inghilterra al Liverpool di Arne Slot.

Accettata l’offerta da 13 milioni di euro messa sul piatto dai Reds, la Vecchia Signora si prepara ora a concentrare la sua attenzione sull’ingaggio del succitato Jadon Sancho che, fuori dai piani di ten Hag al Manchester United, potrebbe arrivare a Torino nelle prossime ore con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

Juventus, rinforzata anche la Next Gen di Montero: preso Faticanti

In una giornata, quella di mercoledì 28 agosto, caratterizzata dall’arrivo ufficiale a Torino di Teun Koopmeiners, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, ha messo a segno un importante colpo anche in ottica Next Gen, acquistando dal Lecce il centrocampista, Giacomo Faticanti.

In prestito in Serie B alla Ternana lo scorso anno (undici presenze e un assist per lui), il classe 2004 va a rinforzare la rosa di Paolo Montero impegnata nel girone C di Serie C. Il giocatore, in arrivo a Torino, sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito in seguito alle quali apporrà la firma sul suo nuovo contratto.