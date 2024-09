Dennis Man rischia un anno di stop: il bollettino è arrivato nella notte | Un bel problema anche per il Fantacalcio

Non arrivano buone notizie per uno dei migliori calciatori di questo inizio di campionato in Serie A.

Una delle squadre che hanno maggiormente impressionato in questo inizio di campionato di Serie A è sicuramente il Parma di Fabio Pecchio. Quattro punti su sei conquistati e che sono arrivati grazie al pareggio per 1-1 in casa contro la Fiorentina e la bellissima vittoria contro il Milan per 2-1, arrivata sempre al Tardini.

Quattro punti, quindi, che potevano essere anche sei visto la mole di gioco e di occasioni create contro la Fiorentina ed un risultato finale, di 1-1, che poteva essere sicuramente diverso. Il Parma ha mostrato un gioco rapido, un calcio imprevedibile, pieno di verticalizzazioni e reso frizzante dal genio e dalla tecnica in velocità dei suoi calciatori.

Tanti gli elementi che si sono messi in mostra in queste prime due gare di Serie A. Un nome da fare su tutti, però, è sicuramente quello di Danis Man, esterno destro rumeno che sta mostrando tutte le doti tecniche, di velocità e di imprevedibilità. Qualità che aveva già fatto vedere in Serie B e con la maglia della sua Nazionale.

Due reti segnate in due partite sono già un ottimo biglietto da visita a quella Serie A che Man aveva già accarezzato nella stagione 2020/2021, quando fu acquistato dall’attuale società, ma poi retrocesse in Serie B a fine stagione. L’esterno d’attacco ducale, però, oltre ai gol ha mostrato anche una facilità impressionante nel saltare l’uomo.

Parma, non brilla solo la stella di Man

Il prosieguo del campionato ci dirà se Man sarà in grado di continuare a questi livelli e se potrebbe essere considerato, a fine stagione, l’Albert Gudmundsson dello scorso torneo e, cioè, quel calciatore che arriva dalla Serie B e non sente la differenza, risultando la più grande sorpresa dell’intera Serie A.

Il Parma, però, non è soltanto Danis Man. Nella gara contro il Milan, infatti, Fabio Pecchia ha dimostrato di avere anche delle alternative assai valide al rumeno. Nel secondo tempo sono entrati Almqvist e Cancellieri che, con l’assist ed il gol, hanno confezionato il 2-1 finale e la vittoria contro una big del nostro campionato.

Mercato Parma, ecco Mandela Keita

Proprio Almqvist, Cancellieri ed il portiere giapponese, Zion Suzuki erano stati i tre acquisti della sessione estiva di calciomercato del Parma. Prima del gong finale, però, ne è arrivato anche un quarto. Si tratta di Mandela Keita, 22enne centrocampista belga che i ducali hanno acquistato dall’Anversa per una cifra di 15 milioni complessivi, bonus compresi, più il 10% sulla futura rivendita.

L’acquisto più costoso di questa sessione di mercato del Parma, è anche un calciatore importante con ampi margini di crescita. Un centrocampista di contenimento che potrà dare forza fisica e velocità in mezzo al campo e permettere alle stelle, che stazionano dalla trequarti in sù, di esprimersi ancora meglio e con più libertà.

E chissà che il suo acquisto non possa togliere spazio a Dennis Man, in quello che dovrebbe essere l’anno della sua consacrazione.